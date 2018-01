Queridos amigos,

Mais um natal chegou e sentei-me em frente ao computador para escrever meus sinceros desejos para vocês nesta noite.

Pois é. Pensei nos tradicionais votos de uma noite muito feliz, acompanhada de gente amada, boa comida e abraços acolhedores. Mas, tenho que ser sincera, há certas coisas que (nos atormentam o ano todo e) precisam ser ditas.

Então opto por votos mais sinceros-talvez menos dóceis- mas acompanhados do inevitável e perene afeto que nos une. Pode ser?

❤️ Amigos baladeiros e/ou solteiros da piriguetagem: deixem o celular na bolsa ou no bolso durante as comemorações de natal. Não fiquem zapzapeando com os paqueras na noite do dia 24 ou no almoço do dia 25. Converse com a sua tia Dulce, sua tia Lourdes, sua tia Ruth. Só hoje. E não inventem baladas natalinas, noel night ou qualquer outra porcaria dessas. Fiquem em casa, deixem seus pais dormirem tranquilos pelo menos uma noite no ano, sabendo que você não está embriagado e caído em alguma sarjeta. Já já tem ano novo e carnaval, vai, sossega.

❤️ Amigos fitness/da maromba: comam o que tiver na mesa. E comam felizes, sem culpa, elogiando o prato para quem o fez, raspando o prato. Não tragam batata doce num tupperware. Nem me tragam um panetone “low carb” ou um suposto bolo natalino de farelo de aveia, goji berry e tapioca. MUITO MENOS um peru recheado com whey. Sério gente, pára.

❤️ Amigos politicamente engajados: deixe seu tio reacionário em paz. Deixe seu primo do PSOL em paz. Deixe a família falar groselhas políticas. Deixe seu cunhado defender que o neoliberalismo é a solução pro Brasil. Deixe sua cunhada com a agenda dela com a cara da Dilma aos 20 anos. Deixe sua prima dizer que pegaria o Aécio fácil. Não conteste, não crie embates. Dia 26 você escreve um longo e-mail com cópia para todos com as suas análises e teorias acerca dos temas. Hoje não tá?

❤️ Amigos fashionistas-blogueiros de moda-selfie forever: hoje não é dia de arrasar no look. Não é dia de divar nas redes sociais. Coloque aquele “suéter” meio desajeitado que seu tio te deu ano passado com aquele tamanco que você ganhou da sua madrinha e nunca usou. Vai por mim, significa mais pra eles do que pra você. Se ficar feio, tira selfie só do rosto. Ou posta foto da árvore de natal. Ou então só aproveita a festa, que também costuma valer a pena.

❤️ Amigos intelectuais e eruditos: não enfie Nietzsche em diálogos natalinos. Não comece a declamar versos de Fernando Pessoa, nem explique a origem da tradição panetônica. Não fique perguntando se seus parentes assistiram aquele filme israelense que estreou no começo do mês. Você sabe que eles não viram. E eles sabem que você viu e tem uma crítica interessantíssima para fazer durante 40 minutos. E, acima de tudo, não olhe torto pra sua prima quando o celular dela começar a tocar com uma música da Thaeme e Thiago.

❤️ Amigos workaholics: desligue o 3G. Desligue o wi-fi. Tranque o note no cofre. Enfie o iPad embaixo do colchão. Tome uma taça de vinho. Tome outra. Tome 5. Vai por mim, você não é tão importante assim. E ninguém vai morrer se você deixar pro dia 26 aquele relatório que o Nogueira te pediu ontem.

❤️ Amigos concurseiros/vestibulandos/demais estudiosos surtados: não se atrevam a levar uma “apostilinha de leve” para a festa de natal. Eu sei que a especialidade de vocês é a disciplina, mas hoje vamos tentar um negócio chamado “bom senso”. Podem acreditar, uma noite de comidinhas, bebidinhas e gente querida podem render mais pontos em uma prova do que 4 páginas da apostila.

( o “semancol” me obriga a frisar que eu me encaixo em quase todas as categorias acima- ok, no fitness definitivamente não)

E, agora sim, que seja uma noite linda, um almoço delicioso, com os abraços gostosos, os sorrisos gerais e a impagável sensação de estar no lar, ainda que não se esteja em casa.

Feliz Natal a todos, queridos!

