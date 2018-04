Corra menina

A semana mal começou, você já está exausta

Corra, menina, corra

Você tem prazos pra entregar, tem gente esperando

Corra, menina

Nem pense em fugir ou se esconder

Corra, corra menina!

Você já não é assim tão nova, é preciso correr. Então corra!

Tem louça na pia, roupa pra guardar, meia no varal

Corra, menina.

As costas doem, o estômago amarrado, o pescoço duro

Mas corra, menina, corra

Sua agenda está cheia, as pendências se acumulam

Então corra, menina

Seus comprimidos espalhados na bolsa

Corra.

Suas refeições interrompidas.

Corra.

Seu sono pendente.

Corra.

Seus sentimentos mal resolvidos.

Corra.

Sua vontade de pedir colo.

Corra.

Suas responsabilidades que te assombram.

Corra.

Seu pais.

Corra.

Seus filhos.

Corra.

Seus medos.

Corra.

O amor da sua vida.

Corra.

Seu relógio biológico.

Corra.

Seu anel.

Corra

Seu passado.

Corra.

Seus traumas.

Corra.

Seu chefe.

Corra.

Sua independência.

Corra.

Seus hormônios.

Corra.

Sua gordurinha no elástico do soutien.

Corra, corra, corra!

Lave o cabelo, passe corretivo, passe no mercado

Corra, menina, corra

E é preciso estar bonita. E sorrir. E segurar a onda

Corra, menina

Senão ainda passa por amarga

Corra, corra, menina!

Você consegue. Ou não.

De toda forma, corra menina

Mas no fim do dia dever haver tempo e saúde para seus 5km.

Não há?

Francamente, menina, você deveria estar correndo.