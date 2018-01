Nunca achei que eu tinha muita vocação para ser noiva, preparando pacientemente cada detalhe de uma festa. Me casei no mês passado e confirmei toda a minha suspeita de não achar a menor graça em escolher cor de toalha de mesa, espessura do papel do convite e arranjo para o cabelo. Eu escolhi, mas confesso que preferia estar tomando uma cerveja, comendo batatinha e falando bobagem. Tudo bem, deu tudo certo.

Mas ao longo do processo/parto de preparação do casamento as pessoas me diziam mil coisas: você vai surtar, você vai emagrecer, toda noiva emagrece, toda noiva fica nervosa, a festa vai passar em um segundo, você vai querer suas amigas perto de você, você vai se arrepender se não tiver uma dança, toda noiva precisa jogar o buquê. Ai meu Deus. Um bombardeamento de informações assertivas. Parte delas era verdade, parte não. Não surtei, não emagreci, não joguei meu buquê (o noivo jogou para os homens, eu joguei uma caixa de whisky para as mulheres).

Mas, de fato, há coisas que quase ninguém diz para uma noiva e que eu acho que deveriam ser ditas. Por isso decidi escrever esse texto. Para falar sobre coisas importantes acerca das quais praticamente ninguém fala nada.

1) Primeiramente, toda noiva deve levar um tupperware grande para a festa: é mesmo verdade quando te dizem que você não vai ter tempo para comer. Mas você vai sofrer MUITO no dia seguinte pensando nas comidas. Então meu sonho de princesa era ter levado um tupperware muito grande para encher com o jantar, os aperitivos e uns pedaços do bolo. Sério, noivas, levem um tupperware junto com o buquê.

2) Não tente entender quem são as pessoas que você está cumprimentando: mesmo que seu casamento não seja grande, chega uma hora em que você olha para as pessoas e não faz a menor ideia de quem é quem. Até parente. Não fique panicando como eu paniquei enquanto as pessoas se aproximavam de mim e eu pensava“Marcia? Não, Claudia? Não, Sônia? Não… Vilma?”. Chame to-das as pes-soas de MEU QUERIDO MINHA QUERIDA. Todas.

3) Nunca, nunca, nunca tente ir fazer xixi sozinha: isso eu confesso que meu assessor me avisou. Mas acho que a maioria das noivas não é avisada sobre este tema. Se você for sozinha o seu vestido vai entrar na privada SIM, vai sujar ainda mais SIM, vai ser muito desagradável SIM. Nesse dia simplesmente aceite que você não tem privacidade nem muita dignidade.

4) Não aceite ajuda de amigas bêbadas para te auxiliar no xixi ou para arrumar seu cabelo durante a festa: sim, elas são ótimas. Sim, elas te ajudam a vida inteira. Sim, você as ama muito. Sim, elas estão bêbadas. Sim, elas vão pisar no seu vestido. Sim, elas vão estragar seu cabelo. Sim, elas podem vomitar em cima de você.

5) Se renda o quanto antes às havaianas ou a outro sapato baixo: “Ah, hoje é meu casamento, vou tentar ficar linda e elegante durante o maior tempo possível, não vou trocar de sapato logo”. Meu sapato de noiva era confortável. Não ia machucar, pensava eu. Minha unha está roxa até hoje. Se bobear ainda vai cair. Não recomendo.

6) NADA É PROBLEMA SEU NESSA NOITE: uma amiga brigou com o namorado, sua tia teve dor na lombar, uma criança caiu e ralou a cara, um convidado perdeu o celular, dois bêbados se estranharam. Nada disso tem que chegar em você. Alguém vai resolver tudo isso, você só precisa ficar sabendo no dia seguinte. Na festa não.

7) Além do engov, tome um dorflex antes de dormir: vai vai vai baixando, vai vai vai passando, vai vai vai que eu também vou, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. YMCA. Na boquinha da garrafa. Pula, tira o pé do chão. Vai por mim, você já não tem idade para isso.

8) Convide o máximo possível de pessoas bagaceiras, que dançam de forma deselegante e bebem muito mais do que devem: gente elegante vai embora cedo, não honra o preço que você está pagando no buffet e não sai nas fotos caída de joelho na pista de dança, com aquele olhar de quem tá vendendo a alma a belzebu. Pessoas bagaceiras são convidados exemplares, são as melhores pessoas.

9) Namore o noivo: é por isso que vocês estão ali. Tem um monte de gente querida, tem bebida boa, tem DJ, mas vocês estão ali um por causa do outro. Beijem-se, abracem-se, dancem juntos, fiquem bêbados, posem para as fotos, riam muito, cantem, gritem, cheirem seus pescoços. São as memórias (e as fotos) mais especiais que você vai ter.

10) Não conte com o noivo para conseguir tirar o aplique do cabelo, muito menos para desabotoar o vestido: não romantize. Peça ajuda para sua tia, para a moça da limpeza, para o manobrista, seja quem for, desde que esteja minimamente sóbrio. O noivo provavelmente não terá condições nem de acertar a escova de dentes dentro da própria boca. E você também não.

Não surte, não entre na paranoia, não pire no emagrecimento, nem nos detalhes. É uma festa, não é uma banca de doutorado. Abrace quem você ama, esqueça das bobagens, sorria durante horas ininterruptas e, acima de tudo, não se esqueça de levar o tupperware.