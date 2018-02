(sábado de carnaval)

Carol: MIGS TÔ BEBIS

Rê: HAHAHAHAHA onde você tá Carol?

Mari: Eita, não é nem meio dia ainda Carolina de Deus

Carol: Eu não sei exatamente onde estou, miajudem

Mari: A Ju não chegou no Rio ainda?

Carol: Juliana chegou hoje cedo e disse que vem me encontrar aqui nesse bloco que eu não sei qual é nem como chama nem onde está nem quem sou eu

Rê: hahahaha te amo Carol

Mari: Sério, eu não sei como vocês suportam esses blocos lotados, cheio de bêbado mai louco que a Carol

Carol: MAAAARIIIIII

Carol: CHAAATAAAAA

Carol: MUITO

Carol: MUITO

Carol: CHAAAATAAAA

Mari: Eu tô dando graças a Deus de poder ficar em casa para acabar o raio da dissertação

Carol: a mari precisa de ajuda

Rê: Hahaha Carol eu prometo que tento arrastar a Mari pra algum bloco em SP

(uma hora depois)

Ju: CHEGUEEEEI CHEGUEI CHEGANDOOOOO BAGUNÇANDO O BLOCO TODOOO carooooool, onde você tá?

Mari: Hahahaha quero só ver agora

Carol: AMIGA EU TO AQUI

Rê: Ai senhor hahahahaha

Carol: AQUI NO BROCO

Carol: HAHAHA NO BROCOLIS

Ju: Perto do que Carol?

Carol: De várias pessssoooassss hahahaha mtas pesssoooasssss amiga várias pessoíneasssss

Mari: Eu não sei como a Juliana pensou que isso poderia dar certo

Carol: Eu tô perto de um Itaú

Rê: Hahaha aleluia irmão, Carol ainda tem referências

Ju: Beleza, fica aí, não sai daí Carol

Carol: Tá bom amiga, quando vc ver uma pessoa com a máscara do Louro José, sou eu

Mari: AH NÃO

Rê: HAHAHAHAHAHAHAHAHA DIVA

(duas horas depois)

(foto da Ju toda suada e cheia de glitter ao lado do louro josé)

Mari: hahahaha que beleza

Rê: MIGS TO BEBIS

Ju: Aeeeeeeeeeeeee

Carol: Aeeeeeeeeeeee

Mari: Onde vc tá, Rê?

Rê: Na Augusta! Vem Maaaarriiiiii. Vários barbudos pra vc aqui.

Ju: VAAAAI VAAAAI VAAAI

Mari: Vou ver aqui, mas não vou pra bloco não, a gente toma uma cerveja num bar qualquer, pode ser?

Rê: Hahaha pode Mari, tudo por você amiga

Carol: TEMOS QEU AJUDAR MARIANA A SER UMA PESOA MELIOR

Ju: A mari ela não sabe das coisa

(meia hora depois)

Carol: GENTE SOCORRO

Carol: SERIO MARI E RÊ

Carol: O GUIZAO TA AQUI

Carol: A JULIANA TA FALANDO COM ELE

Carol: AQUELE DEMONIO DO EX DELA

Mari: Ah nãoooooooo!!! Tira ela de perto dele Carol!!! Agora!!!

Rê: PELO AMOR DE DEUS!! Tira ela de lá!!

Carol: eu tô olhando feio pra ela, mas ela finge que não percebe

Mari: Carolina, você não tá entendendo TIRA ELA DE LÁ

Carol: MANO DE CÉU ELE COLOCOU A MÃO NA CINTURA DELA

Rê: Sério Carol, inventa qualquer coisa e vai já

Carol: Eu vou voar com a minha máscara de Louro José, agarro ela e saio correndo

Rê: Eu tava pensando em alguma coisa mais simples tipo “vem procurar um banheiro comigo”, mas tá bom, vai logo

Carol: Fui

(seis minutos depois)

Mari: E aí?

Ju: E aí que a louca da Carol veio correndo com a máscara do louro josé, me derrubou no chão, o Guizão foi ajudar e ela gritou SAI SEU CUZAO

Rê: HAHAHAHAHAHA LINDO CAROL

Mari: HAHAHAHAHAHAHA QUE TIRO FOI ESSE

Carol: Eu salvei a Juliana e ela ainda reclama

Ju: Vocês exageram muito, é claro que eu não ia pegar o Guizão

Rê: Aham

Mari: Aham

Carol: Aham

(duas horas depois)

Mari: MIGGGGSSSS TO BEBISSSS

Ju: Eu tabmemmmm

Rê: consegui trazer a mariiiiiii

Carol: eeeeeeee quero comer um bitiguinho

Ju: que que é bibiguinho?

Mari: biguguinho

Carol: HAHA NÃO SEI MAS QUERIA COMER UM

Rê: hahahaha vou comer um pastel

Ju: pastel de bibiguinho

Carol: hahahahaha amo vcs migs

Rê: amooo

Mari: hahaha eu também

Ju: amoooo

Carol: bitiguinho com glitter <3