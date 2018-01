Ilustração: Felipe Blanco

Vamos supor que a pressão popular seja tão grande, mas tão grande que a presidente Dilma Rousseff sofra o impeachment. Sabe quem ocuparia o cargo no lugar dela?

Uma dica: sua mulher é gatíssima. Não, não é Aécio Neves. É Michel Temer, o vice, cujo partido, o PMDB, está envolvido até as tampas no esquema de corrupção na Petrobrás. Tanto quanto o PT.

Vamos supor que Temer também, pela força do povo, seja obrigado a renunciar a Presidência, depois de ser flagrado pela imprensa negociando propina com empreiteiros. Sabe quem então ocuparia o posto?

Uma dica: ele é habitué das praias cariocas e apoiou a candidatura do Luiz Fernando Pezão ao governo do Rio no ano passado. Não, não é Aécio Neves. É Eduardo Cunha, presidente da Câmara, também do PMDB, e que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito da Operação Lava Jato, sob suspeitas de ter participado da roubalheira na Petrobrás.

Vamos supor ainda que o povo peça a cabeça de Eduardo Cunha,por estar com o nome mais sujo do que pau de galinheiro. Sabe quem, pela regra, seria seu o sucessor?

Lá vai a dica: ele é senador. Não, não é Aécio Neves. Seria Renan Calheiros, atualmente presidente do Senado, também investigado pelo STF no caso da Petrobrás. Está envolvido em outras cositas más das quais nós estamos carecas de saber. Menos Renan, que deixou de estar no ano passado, depois de usar o jatinho da FAB para ir ao Recife fazer um implante capilar.

Tantas suposições assim pelo seguinte: o impeachment de Dilma não resolveria muita coisa. Bastante gente vai levantar essa bandeira no protesto do próximo domingo, dia 15, se esquecendo de duas coisas. Primeiro: Dilma não responde a crimes que a obriguem deixar a Presidência. E segundo: mesmo que tivesse, não adianta mais trocar de atores, quando a peça tende sempre a um mesmo fim. Políticos vivendo felizes para sempre nas custas do povo.

O eleitor brasileiro possui um cardápio muito bem servido de motivos para protestar. Fica a gosto do freguês: a corrupção na Petrobrás, o alto preço da cerveja, desemprego subindo, salários congelados, falta d’água. Pode, inclusive, botar a culpa na Dilma, no Lula, ou mesmo no PT de maneira geral. Mas não deveria pedir impeachment, sabendo do risco a que estaria sujeito: o fortalecimento de figuras como Renan, Cunha, Sarney e cia, igualmente chamadas de corruptas pelas mesmas pessoas que pedem o afastamento da presidente petista.

Não é hora de simplesmente fulanizar o debate sobre um problema que se mostrou maior do que realmente imaginávamos ser com a descoberta do esquema de corrupção na Petrobrás. Obviamente que os responsáveis pelo crime na estatal devem ser punidos. E com rigor. Mas o ideal seria que o crime não voltasse a acontecer.

Dilma tem sido cobrada pelas promessas não cumpridas. Aécio Neves (agora sim, olha ele aqui), adversário da petista no ano passado, publicou um vídeo no Facebook expondo as contradições entre declarações e os atos da presidente. Deveria ter aproveitado para lembrá-la também da reforma política, tema defendido pelos dois durante a campanha presidencial e hoje engavetado no Congresso. Já até passou da hora, mas bora falar sobre isso? Dia 15 está logo aí.