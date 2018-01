– Alô?

– (…)

– Ah, você… Tudo ótimo.

– (…)

– Não me interessa mais como você esteja.

– (…)

– Grosseria? Grosseria foi a tua de ter me tratado como cachorro ontem à noite. Aliás, acho que você não teria coragem de fazer isso com seu poodle, né? Coitadinho… Chega, Cláudio, chega!

– (…)

– Eu não estou sendo intransigente, estou é por aqui de tudo que você teve feito desde que voltamos de Amsterdã. Fui tolerante demais isso sim, generosa demais com quem não merecia.

– (…)

– Me diga onde você merece meu amor, Cláudio? Por acaso ele é ainda mais insignificante depois de você já tê-lo trocado por aquela vadiazinha de segunda? Está escrito idiota na minha testa?

– (…)

– Uma segunda chance? Foram uma, duas, três! Tola fui de ter dado, de tê-lo perdoado depois de te pegar com a Pâmela na nossa própria cama… Seu, seu… Seu cafajeste!

– (…)

– Olha Cláudio, suma da minha vida, ok? Acho que estou satisfeita com um aprendizado tão rico: a traição com o brinde do par de chifres estiveram de bom tamanho. (risada sarcástica) E eu ainda viajando feliz e contente com você pela Europa, curtindo uma vida sonhada que nem cheguei a ter por causa da sua cachorrice. Você não tinha esse direito, Claúdio!

– (…)

– Cala a boca. Eu não quero mais ouvir sua voz.

– (…) (…) (…)

Tu tu tu

– Amor, quem era?

– Ninguém. Agora vem cá que eu tô precisando de um beijo.