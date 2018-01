pernilongo

Ilustração: Felipe Blanco

Zzzzzzzzzzzzzzz…

Isso poderia ser você dormindo, mas não é. É o som do inimigo, zunindo fino no seu ouvido. Zzzzzzzzzzzz… PLAFT! Filho da puta. Escapou.

Está escuro. Você está zonzo, ainda embriagado de sono. Acender a luz não passa pelas ratoeiras do cérebro durante a madrugada. A claridade estraga o barato. Melhor ficar assim – você pensa involuntariamente. Deita-se de novo, na esperança de a cuca te pegar. Quem vem, em vez disso, é ele de novo: Zzzzzzzzzz… PLAFT! Diabo.

O tapa atinge apenas sua orelha, ainda dolorida pelo sopapo anterior.

Irritado, passa a rastrear o inimigo pelos sons que emite. Ele é ágil. Está perto da janela. Agora, próximo ao armário. Embaixo da cama. Parece perto. Mais perto. Mais perto. Zzzzzzzzzzzzzzz… PLAFT! Chega!!! – pensa você, num lampejo, já puxando o lençol sobre a cabeça, armando uma espécie de cabaninha, um quartel general improvisado na cama.

Silêncio. O quarto parece vazio. Uma leve sensação de imunidade te preenche. Você está seguro. Não há o que temer. Ficaria ali até o amanhecer se fosse necessário. Mas talvez nem seja. Espia pela frestinha do lençol, pequena o suficiente para arejar o ambiente, sem permitir uma eventual invasão do inimigo. Está quente. O suor começa a molhar suas costas. Cheira paz fresca lá fora. E antes que conclua o pensamento, nota que já é tarde demais: você foi atingido na sola do pé. Não dá pra saber se você vai coçar até morrer, ou se morrer de tanto coçar.

Reforça a segurança da base, fechando todas as entradas de ventilação. Joga para baixo do próprio corpo as rebarbas da barraca. Começa a faltar ar. Pelo pouco espaço, você esfrega um pé contra o outro para enfrentar a coceira: usa o cantinho do dedão para realizar a operação no local atingido pelo inimigo. Não há sangue. Só uma bolotinha na sola que não passa mais do que 10 segundos sem coçar. Está mais quente.

Abandona o quartel. Senta-se para o lado da cama onde está o tapete. Ele vai aliviar o seu sofrimento – ainda mais se for capacho, com pelos mais durinhos, que são capazes de acabar com a coceira no pé. Enquanto isso, você estuda as falhas de estratégia. Verifica os dispositivos de segurança instalados no quarto. Todos estavam ativados, inclusive o repelente. A luz vermelha na tomada acusava seu funcionamento. Você esbraveja, pois não é de hoje que questiona a eficiência desse equipamento. Só ocupa tomada onde, aliás, poderia haver um ventilador, ou ser usada para carregar o celular.

Inês é morta. O inimigo não.

Silêncio novamente. Apreensão. Ele parece ter desistido. Você faz mais uma varredura com o sonar pelo quarto, por via de qualquer dúvida que ainda exista. Não há zunido, apenas o som do ponteiro do relógio. A coceira passou. Sua orelhou parou de doer. Felizmente dá para dormir novamente. Deita-se. Aconchega-se. E quando a cuca está prestes a te pegar, toca o despertador. Bom dia!