Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Isto é uma meia verdade. Fica parecendo que se trata de brodagem não correspondida, o que é uma verdadeira mentira. Falta na máxima o “vice-versa”, pois o homem também é o melhor amigo do cão.

Se catar cocô com as próprias mãos, ainda que revestidas com o saquinho plástico, não for sinal de amizade, precisamos urgentemente rever os conceitos de afeto.

Nosso lance com os caninos é real. Estava outro dia passeando com o Luke, cachorro da minha namorada, quando ele começou a saracotear. Com o corpinho comprimido, as patinhas traseiras levemente flexionadas, Luke decidiu, deliberadamente, sem consultar seus pares, arriar o barro ali mesmo. Em público.

Uma amizade mequetrefe terminaria naquele momento, literalmente por causa de qualquer merda. Não é toda relação que resiste a esse tipo de constrangimento. Muitas se desmancham por nada. Não era o caso.

Os segundos que um cachorro leva para refletir são curtos, mas invariavelmente demoram a passar. Enquanto ele se alivia de cócoras, ficamos de pé sem saber se fingimos não ver, engatando talvez até um assobio, ou se procuramos um buraco mais próximo onde possamos enfiar a cabeça. Depende do contexto.

Em lugares mais ermos a primeira estratégia dá conta. Olhar para cima, depois para os lados, em última instância também para cima, funciona bem. Luke geralmente escolhe a principal rua do bairro. Deve gostar de ser percebido em qualquer circunstância. Aninha-se assim que avista alguém se aproximando, geralmente uma velhinha. A da última vez veio fofa, a passos marcados pelo porretinho. Quando passou pela obra, senti vergonha e vontade de soltar a guia, como se aquilo fosse me isentar de alguma culpa. Mas continuei firme, segurando a cordinha, numa simples e sincera prova de fraternidade, que termina na lixeira, num saquinho de supermercado cheio de cocô.

PS: Feliz 2015, pessoal!

