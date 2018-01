Ilustração: Lucas Tonon

Ninguém sabe direito como, ou quando começou. O que se sabe é que, sem dúvida alguma, se consolidou meio que como uma palavra de ordem da atualidade. Não se trata apenas de nudez nua e crua, com o perdão do trocadilho. Nem do alarde que faz um corpo nu, por exemplo, em uma praia, ou em um site de sacanagem. Nada disso é novidade. O que é novo é o clamor popular, este grito que até então estava entalado na garganta do povo, sufocado pelo pudor excessivo, pelos códigos de conduta, pelas roupas. "Chega! Viva a revolução: manda nudes!"

A expressão basicamente institucionalizou a pornografia free style, a putaria caseira independente, enterrando as estruturas tradicionais da indústria pornô, como as revistas. A Playboy recentemente anunciou que não vai mais publicar foto de mulher pelada. Desistiu de concorrer com o novo modelo produção em massa de nudez. Não resistiu à democratização da pornografia. Por que, então, continuar vendendo algo que as pessoas consumiriam de graça? Deixe de bobagem, manda nudes, Playboy! Gente pelada nunca é demais. Sempre vai ter quem pague. Seu Isaías, meu barbeiro, por exemplo, pagaria.

Mandar nudes virou um vício. Caiu no gosto, sobretudo, da classe artística, que sempre ajuda a instituir novos hábitos. Stênio Garcia fez sua parte, diz ele, meio que sem querer. Digo isso porque, há um tempo, vazaram fotos dele com a mulher, do jeitinho que vieram ao mundo, em frente a um espelho. Revoltados com o vazamento das imagens, prometeram tomar a ambiciosa medida de processar a internet. Seria mais fácil se optassem em mudar para São Paulo. Pelo menos, se estivessem aqui, os nudes estariam mais seguros, sob sigilo imposto pelo governador.

Beijo na boca é coisa do passado. Agora a moda é mandar foto pelado. Namorar sem roupa não saiu de moda. Só saiu da ordem. E os nudes foram responsáveis por isso. “Oi, tudo bem? Manda nudes?” Quem quer nudes, os obcecados, acabam trocando os pés pelas mãos. Vão atropelando tudo, queimando etapas, movidos pelo simples desejo da carne nua que, muitas vezes, nem será tocada depois. Vai depender da qualidade da foto. Nem todo mundo está preparado para uma mudança tão radical assim nos relacionamentos. Tão direta, tão carnal e ao mesmo tempo tão virtual, que pode nem vir a se concretizar.

Mandem nudes. Peçam nudes. Não tem nada de errado nisso, desde que envolvam as pessoas certas. Nude de mãe, por exemplo, não vale. É golpe baixíssimo. Deve ser consenso. Não abusem da ingenuidade de quem começou ontem no Whatsapp. Mãe, se pedirem, bloqueia.

Não precisa nem dizer também de crianças, né? Qualquer gesto nesse sentido merece repúdio. Houve um na semana passada, durante a transmissão do MasterChef Júnior, quando internautas chegaram a pedir nudes a uma menina de doze anos. Não dá. De onde eu venho isso é crime. Conteúdo erótico sempre teve faixa de indicação. Se ela não nunca foi respeitada, o problema não é a pornografia. O problema é quem a consome. O problema são as pessoas.Não os nudes.