Espinhas: por que tê-las? “Para espremê-las” – responderão os tarados pelos calombinhos cheios de pus que, vez ou outra, resolvem aparecer, sem dar uma pista sequer de onde. Ora no nariz, ora na bochecha, no queixo, na testa principalmente. Não dá para prever. De repente, as espinhas florescem com suas pontinhas amarelas, alertando que, espremidas ou não, em algum momento, elas vão doer – e muito. Parece até que doem mais quanto mais escondidas estiverem.

Uma das piores, que judia mesmo, são as espinhas internas. Recentemente tive uma na testa, onde brotou uma protuberância vermelha facilmente confundida com um projeto de chifre. Era uma bolota dura que me lembrava existir pelo espelho, ou quando eu levava a mão à cabeça ao esquecer alguma coisa, ao lamentar um erro, ao arrumar o cabelo. “OI, TÔ AQUI!” – ela grita, latejando entre as sobrancelhas. “Ah vá, jura?” – respondo, às vezes em voz alta, puto comigo por ter esquecido do meu “novo adereço”.

As externas doem igual. Impressionam também pela habilidade de desabrochar em lugares, digamos, mais exóticos: no sovaco, na virilha, dentro da orelha, do nariz, nos contornos da boca. Todas incomodam, mas pela simbologia do lugar, grudou na memória a que assolou minha nádega direita, traumatizando o apogeu de uma adolescência, tempo em que rezava a lenda que espinha era sinal de excesso de punheta.

Foi no aniversário de um amigo, numa pizzaria. A menina de quem gostava compareceu e se sentou ao meu lado, ressabiada com minha posição meio que de banda. Torci com todas as minhas forças para que ela cogitasse qualquer hipótese sobre eu estar saracoteando na cadeira, menos a de ser pelo desconforto com a espinha. Nada seria pior do que ficar com fama de punheteiro com a paquera. Ou talvez, sim: ter o azar de vestir uma calça, cujo bolso de trás tinha o botão direcionado exatamente em cima de uma espinha, filha, vai saber, de uma bronha qualquer. Não importa. No fim das contas, fiquei sem namoradinha e com meia bunda.

Eis outro grande motivo de ódio às espinhas: a capacidade que têm de ser inconvenientes. Sempre aparecem não apenas nos lugares errados, mas nas horas erradas. Deixam para nascer próximo a uma data festiva, a um compromisso importante, ou quando a menina mais bonita da escola decide sentar ao seu lado no aniversário do amigo.

Espinhas, afinal: para que tê-las? Não sei. Só queria esquecê-las (pra sempre).