Ia ser meia marguerita, meia calabresa sem cebola. Nada contra a cebola. Até gosto, mas tem hora que evito. Não é bom comer se você tem compromissos amorosos depois. Dá bafo e o bafo profetiza fracassos. Não cheguei a tanto na conversa como o atendente. Só pedi para tirar a cebola. Deve ter pensado na hora: “A noite vai ser boa”. Quando, na verdade, nem seria. Fiquei de bode. O que pensariam de mim se pedisse para tirar as azeitonas?

Eis que pisca o celular: “Bora sair?”. Era um grupo de amigos. Lembrei da marguerita, da calabresa sem cebola e das mentiras pensadas a meu respeito pelo mundo. Num rompante de revolta, emendei na lata: “bora”. Não deu outra: a pizza foi despedida.

Joana era feliz das 6 às 8 e das 17 às 23. Das 9 às 16, Joana não era Joana. Parecia outra pessoa: gelada, triste, sem brilho, sem o encanto, os sorrisos, ou a doçura que tanto contou no dia em que a contrataram no escritório. Uma vez estranharam: Joana gargalhava no meio do expediente. Mais tarde lembraram que era quinta-feira. Às quintas, Joana é feliz uma hora mais cedo. É dia do rodízio do carro.

Viviam avisando Joana que ser daquele jeito não faria o emprego melhorar. Nunca adiantou. Ela continuou a mesma. Foi despedida, dez anos depois, mais feliz do que nunca.

O tempo faz isso com as pessoas. Joga a gente numa zona de conforto que dá a falsa ilusão de que está tudo bem. Pode estar por algum momento, mas chega uma hora que passa. Não é fácil ser feliz. A felicidade precisa ser reinventada a todo o instante de algum jeito. Muitas vezes o preço é alto. Exige sacrifício, tolerância, força. Vai ver por isso existe a despedida.

Temos que parar de achar que a despedida é sempre um “adeus”. Pode ser só um “tchau”, “falou”, um “até logo” que calhe de ser amanhã. Se não for, será breve. A gente aguenta as pontas até lá. Sempre dá. Depois é ir dessa para melhor, da pizza calabresa sem cebola ao froigras – que Deus o tenha.