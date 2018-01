Ilustração: Felipe Blanco

esse blog não vai mais estar sendo escrito pelo autor. Ricardo terceirizou a produção. A partir de agora o blog vai estar sendo feito pela nossa empresa. A gente somos bons, a gente somos referência. Foi por isso que a gente fomos escolhidos. Porque a gente também somos baratos.

Trabalhamos duro para te dar menas dor de cabeça. Trabalhamos duro: sem folga, de segunda a segunda, na saúde, ou na doença. Tudo o que queremos é que você seje bem atendido. Queremos também um aumento, direito a férias, plano de saúde, vale transporte, mas isso é a gente. E isso pouco importa. O que importa mesmo é você, leitor, e o Ricardo. Seu blog não pode parar. A gente vai estar fazendo assim então: nós continuamos fingindo que estamos felizes e vocês continuam achando o serviço uma maravilha. Afinal de contas, você não vai estar pagando nada por isso. Relaxa e goza, pode estar confiando na gente. Está em boas mãos. Seje bem-vindo. Crônicas é nosso forte

Antes de começar, você só precisa preencher um cadastro que vai estar aparecendo na tela. Não se preocupe: o serviço é de graça. Quando terminar, você vai estar recebendo em seu e-mail a confirmação do cadastro. Clique no link que vamos estar disponibilizando lá. No retângulo branco, digite o protocolo que a gente vamos estar te passando: 3402183012950850234859903028876627327828394. Esteje aguardando por alguns estantes. Uma mensagem vai chegar no seu celular com uma senha. Ela vai estar te dando acesso aos comentários, onde você vai pode estar comentando bem ou mal sobre a gente. É fundamental que você não deixe de estar comentando. Só através da sua colaboração, vamos conseguir estar selecionando melhor nosso atendimento.

Funciona dessa maneira:

Se qualquer um de nossos atendentes receber cinco reclamações seguidas de leitores, vamos estar demitindo o funcionário por justa causa. Se receber quatro, vamos estar cortando o salário dele no mês. Se forem três, o atendente vai estar sendo penalizado e terá de dobrar o expediente por uma semana, sem ter direito a hora extra. E se for só uma, a empresa vai estar cortando o horário de almoço do funcionário.

Elogios também são bem vindos. A cada um que for recebido pelos funcionários, eles vão estar tendo o direito a 15 minutos de descanso durante o expediente.

É assim que a empresa vai estar garantindo a você excelência na produção de crônicas de primeira qualidade.

Leia a crônica de hoje no blog de Ricardo Chapola, pelas mãos de Michaella Jullyana. Vamos estar te transferindo para a nossa atendente. A gente agradecemos a preferência.