Tem uma frase bíblica mais ou menos assim: “Quem nunca errou, que atire a primeira pedra”. O autor foi Jesus ao se deparar com uma mulher prestes a ser alvejada por um grupo de pessoas que a acusava de chifrar o marido. Ela saiu ilesa, mas por sorte. Se Eduardo Cunha estivesse lá, jogaria logo umas duas de uma vez, provando a todos, por A mais B, que jamais pisou na bola.

Não é de hoje que o presidente da Câmara tem se apresentado publicamente como um exemplar raro de homem público, paladino da moralidade e guardião da ética. Consolidou essa fama quando passou a acolher uma série de pedidos de impeachment contra Dilma, dando sinais de que estava disposto a levar pelo menos um deles até as últimas consequências.

Muitas pessoas compram o peixe vendido pelo peemedebista, movidas exclusivamente pelo ódio ao governo do PT que acaba, na maioria das vezes, prevalecendo na opinião pública. Ninguém é santo – a não ser que seja do pau oco. Desses a política está cheia. Há o que rouba, mas diz que faz. Ou também o que pede a punição do vizinho, enquanto ele mesmo está atolado em suspeitas de desviar dinheiro público via contas, sei lá, na Suíça.

Nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de um inquérito para investigar movimentações bancárias atribuídas a Cunha no exterior, feitas supostamente com dinheiro desviado da Petrobrás. Ele nega tudo enfaticamente, prometendo permanecer no cargo que está e a tocar os processos de impeachment de Dilma adiante. Como? Com que moral?

Se Jesus tivesse Facebook, escreveria no status: “se sentindo desapontado com Eduardo Cunha” – marcando o parlamentar que diz ser cristão roxo. O post teria milhões de curtidas com sentido de reprovação, mais uma enxurrada de comentários descendo o sarrafo “pela sua desobediência às leis do Senhor #foracunha”.

Manter alguém como Cunha na condução do processo de impeachment de quem quer que seja parece, cada dia mais, uma piada. Se o presidente da Câmara é suspeito de cometer um delito, todas as suas condutas deveriam passar a ser consideradas, por tabela, suspeitas. Bisonhamente isto não tem acontecido: Cunha permanece no mesmo cargo, com as mesmas atribuições, com o mesmo poder de sempre.

Não dá para saber ainda quem está falando a verdade: se as investigações, ou se o parlamentar. O tempo vai se encarregar de dizer. Mas como o peemedebista jura de pé junto sobre sua retidão, deveria fazer o favor de abreviar a nossa espera. Fazer como o Romário: ir até a Suíça só para esfregar na cara de quem o acusava que não tinha dinheiro fora do Brasil. Romário não tinha mesmo. Negar é fácil. Quero ver é fazer golaço à la baixinho.