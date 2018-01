Ilustração: Felipe Blanco

Um cidadão entra louco de vontade de mijar no banheiro da firma. Sem nenhuma cerimônia, escolhe o mictório do meio, deixando dois vagos em cada um de seus lados. Outro cidadão chega logo atrás, também muito apertado, já desabotoando as calças. Decide pelo urinol vizinho ao do primeiro rapaz. Ambos terminam suas necessidades sorrindo – não se sabe se de alívio, ou se pela piada que um contou ao outro durante a mijadinha. Sacudiram, guardaram, foram embora, talvez para conversarem de novo só em outra eventual trombada no banheiro.

Mulheres: vocês não são as únicas que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Homens também são. Não todos, alguns. E não são quaisquer duas atividades simultâneas. São só essas: mijar e falar. Aos capazes: parabéns! Ao resto: continuem só acertando a mira que está ótimo.

