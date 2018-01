arte: loro verz

» Com a aproximação do feriado, uma velha máxima parece mais verdadeira do que nunca: o mundo se divide entre quem gosta e quem não gosta de Carnaval.

Mais novo, me colocava resoluto na coluna dos desgostosos. Fugia à mera afinação dos cavaquinhos; encolhia sob os batuques. Em todas as ocasiões em que encontrava um estrangeiro e ele me dizia, com empolgação genuína, “Brazil? Carnaval!“, sorria dentes amarelos.

Com o passar dos anos, contudo, aquele incômodo foi cedendo – como tantos outros. OK, Carnaval. Ainda não consigo apreciar a festa, e garanto que o leitor não me encontrará em bloco de rua. Ainda assim, tolero altivamente o pré, o durante e o pós, sem muxoxos.

Cada um se diverte como quer (se possível, sem perturbar demasiadamente os vizinhos).

__________________________________________

__________________________________________

Não funciona mais para mim, portanto, o mundo se dividir entre amantes e críticos do Carnaval, a festa que já não me afeta nem para bem nem para mal. Na ânsia de simplificar o mundo, pois, penso em alternativas à velha máxima (de que lado você está? qual nos servirá?):

1. O mundo se divide entre quem gosta e quem não gosta de café.

2. O mundo se divide entre seres noturnos e seres diurnos;

3. …entre amantes de animais e indiferentes – e não entre defensores de cães e defensores de gatos, como dizem por aí, porque estes, mesmo sem saber, caminham lado a lado;

4. …entre leitores e não leitores;

5. …entre ficção e não-ficção;

6. …entre volume baixo e volume alto;

7. …entre rock e MPB;

8. …entre sonhadores e (d)espertos;

9. O mundo se divide entre quem acredita que o mundo se divide em dois e quem não acredita nisso.

10. O mundo se divide entre mim e você. «

______________________________________________

