Aproveite o trânsito para olhar os motoristas à sua volta. Ou, no ônibus, os passageiros. Em casa, pode recorrer ao próprio espelho – melhor ainda, a um celular com a câmera voltada para você. E então: o que você vê?

Males crônicos.

Eles estão por toda a parte. Na rua, no trabalho, na TV – em você. Neuras, neuroses, pequenos tiques, manias, espinhas, assimetrias; estranhezas no mais das vezes invisíveis, já incorporadas à nossa rotina urbana.

Produzida pelo jornalista e escritor Renato Essenfelder, autor do romance febre, e ilustrada pelo pintor e artista plástico hiperativo Loro Verz, males crônicos é uma coluna de crônicas que trará, todas as segundas-feiras, no início da tarde, um texto e uma arte inéditos.

Bem-vindo, portanto, às nossas neuroses. Divida conosco as suas.

Quem sabe, ao fim do dia, descobrimos que são as mesmas; que todos sofremos de males crônicos.

PS.: As imagens que você verá nesta página são em realidade reproduções de quadros pintados pelo Loro com exclusividade para a coluna, sempre no mesmo espírito da crônica da semana. As telas depois estarão à venda no site loroverz.com, que traz um apanhado do trabalho do artista. Formado pela bacanuda Central Saint Martins College of Arts and Design, em Londres, ele vem realizando trabalhos incríveis São Paulo (e mundo) afora.