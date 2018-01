arte: loro verz

» O baixo índice de leitura de livros no Brasil (1,7 por ano, em média), a supremacia dos livros de colorir nas listas de obras mais vendidas, a corrupção, a virulência verborrágica, o tapetão para reduzir a maioridade penal. A fraqueza dos bons, a força dos vis. De alguma maneira, tudo conspira para a ascensão de Eduardo Cunha.

Eduardo Cunha é presidente da nação que, se um dia foi a pátria em chuteiras, hoje é a pátria dos comentaristas de internet. É o líder dos tempos hediondos. Todos conhecemos essas figuras que sentem necessidade de destilar ódio e preconceito em todas as notícias que leem. Frequentam amiúde as páginas policiais, em que se regozijam com a morte de jovens negros, com o abuso de meninas com “saias curtas demais”, com o encarceramento generalizado e as execuções em praça pública. Frequentam também a política, que já pouco se distingue do noticiário de crimes, e os esportes, onde exercitam paixões bárbaras. São os comentaristas que não leem mais do que as quatro ou cinco palavras de um texto e, no entanto, formam opiniões instantâneas e definitivas sobre qualquer tema tratado.

Eduardo Cunha é presidente desses tempos, dessa gente brasileira. Não que tenha o raciocínio curto, porque enxerga longe. É, contudo, a verdadeira liderança que canaliza o espírito de uma era rasa e violenta. É o estranho fruto de uma planta venenosa que cresce por todas as frestas institucionais (e intelectuais) do país.

Um escritor disse certa vez que os ciclos de liberalismo nos costumes eram seguidos por ondas de conservadorismo violento – e assim a humanidade caminha. A moralista Era Vitoriana sucedeu um período de alta promiscuidade na Inglaterra. Talvez estejamos vivendo exatamente isso, agora, no Brasil. Uma época de refluxo da permissividade e ascensão da moralidade armada. Ou não, ou aqui, onde nada é para amadores, tudo aconteça ao mesmo tempo: o funk proibidão e os sermões castradores.

Seja como for, a violência nas ruas e redes, os carros furando os sinais fechados, agressões por pele, gênero, classe, orientação sexual, subornos, malandragens, vantagens indevidas, jeitinhos, monólogos, todos os fios se embolam. E quando se costura tudo isso em um mesmo pano, o desenho não lembra uma bandeira, mas a mortalha que cobre o gigante adormecido.

Cunha é o presidente oportuno, o presidente do país narrado por Sheherazades, Reinaldos, Malafaias e Constantinos, estrelas da nação acuada. É o jurado-mor de um país composto por jurados de um reality show distorcido, em que competimos para ver quem humilha mais e melhor aqueles que erram, fracassam ou, pior, têm sucesso inesperado, sendo tão diferentes.

Nesses tempos, faz sentido um comentarista de internet ascender ao poder.

A fábula do rei nu espelha o Brasil atual. Não que o rei esteja nu. Mas a maioria se converteu numa turba que grita, xinga e ridiculariza quem ousa sair do esperado – como se o “normal” fosse um padrão concreto – e jamais admite a própria ignorância. «