Marília Mendonça está bombando cada vez mais — e, agora, também fora do Brasil. Um dos grandes sucessos da cantora, a música Infiel ganhou recentemente uma versão instrumental do violonista russo Igor Presnyakov, cujo canal no YouTube tem quase 1 milhão de seguidores.

“Oi, pessoal! Aqui está minha versão para Infiel. Gosto da música e da voz de Marília também!”, disse ele em inglês nos comentários do vídeo, que tem mais de 120 mil visualizações.

Alguns fãs da brasileira manifestaram surpresa com a postagem do músico. “Não acreditei quando vi a notificação” e “Até a sofrência pegou o Igor” foram algumas das reações dos internautas.