Na última terça-feira, 26, o Masterchef Profissionais surpreendeu os telespectadores ao mostrar uma vaca no estúdio do programa. O primeiro desafio da competição era preparar pratos com diversas partes do boi.

Porém, a iniciativa do reality causou reações controversas nas redes sociais. Enquanto alguns disseram ser desnecessário, outros chamaram a atitude de ‘crueldade’ e alguns internautas disseram que não há problema nenhum em mostrar o animal vivo, pois todos deveriam saber de onde vem a carne que comem.

Prevendo os comentários negativos, Paola Carosella fez um discurso durante o programa. “Eu não tenho dúvidas de que essa prova vai dar o que falar e eu sempre penso muito que é uma questão da distância. Quando a gente cozinha frango, linguiça, bisteca ou um peixinho, o impacto não é tão grande, mas a gente tem um bicho de 800 quilos aqui do nosso lado com essa carinha, esses olhos, aí o impacto é maior. Quem está em casa se horroriza e começa a falar mal, ‘nossa, que horror, coisa violenta’, enquanto isso come a pizza com a fatia de linguiça ou tem um sapatinho de couro”, falou Paola.

“A primeira coisa: eu me considero uma pessoa cruel, eu como carne. Eu sinto dor quando olho para ela, mas eu arrumo minha responsabilidade. A segunda responsabilidade: eu sou ciente de que carne eu como, eu pesquiso quem está por trás desse bicho e como ele cresceu. E a terceira, eu tomo cuidado quando eu cozinho, porque se vocês tivessem criado essa vaca, convivido com ela, o relacionamento que vocês teriam com esse pedaço de carne seria completamente diferente do que vocês têm hoje em dia. Temos que saber aproveitar o boi do rabo ao nariz, cada pedaço de carne que ele nos dá. É difícil, mas a realidade, não vamos ser hipócritas”, concluiu.

o pessoal q ta puto pq vai ter uma vaca presente na cozinha do masterchef no ep de hoje já deixou de comer carne ou é só hipocrisia mesmo? — Glaucia (@glauciasays) September 27, 2017

Vou confessar q fiquei com muita dó dessa vaca no master chef, elas não merecem isso, mas o que adianta eu ter dó se quem mata não tem? — Yemanjassy 🐚 (@ju_morito) September 27, 2017

Alguns internautas ainda apontaram que o animal se tratava de uma vaca leiteira, e não de um boi. Sendo assim, não deveria ter aparecido para ilustrar uma prova cujo objetivo era utilizar diversas carnes e partes do boi.

Pq levaram no masterchef uma vaca de leite se a prova é de carne? — Bárbara (@barbtrevisan) September 27, 2017

Na manhã desta quarta-feira, 27, Paolla ainda respondeu a alguns internautas sobre a vaca no MasterChef:

@PaolaCarosella, nada justifica levar um animal para dentro de um estúdio. Eu te amo, mas esse discurso foi horrível. — Gabriela Petronzelli (@gpetronzelli) 27 de setembro de 2017

Sabe o que justifica? Que muita gente não sabe que a carne que come vem de um animal. https://t.co/6kq9OAYpjX — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 27 de setembro de 2017