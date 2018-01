Reconhece o nome Jess Smith? Não? Mas se você foi uma criança entre os anos 1997 e 2001 você com certeza reconhece seu rosto: a menina é o sol de Teletubbies.

Dezesseis anos depois do fim do programa infantil, ela, que hoje tem 21 anos, revelou ao canal BBC South East como foi escolhida.

“Eu estava sendo pesada no hospital. Minha mãe me pegou e foi no mesmo instante em que o produtor [de Teletubbies] entrou para pedir o contato de um bebê sorridente”, diz. Quando fazia o programa, Jess ficava sentada em frente a um espelho e seu pai a fazia rir.

No Brasil, o programa infantil era transmitido pela Globo.

Veja como ela está agora:

@BBCNews thank u for showing this. I always wondered how the sun baby teletubbies now looked like…didn't know she was a girl 😊 pic.twitter.com/Saji29OY6t — Jo Asante (@JoJo79be) March 14, 2017