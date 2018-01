O irmão mais velho de Eddie Murphy, o também comediante Charlie Murphy, morreu nesta quarta-feira, 12, em Nova York. Dominik Nati, agente do ator, disse que Murphy passava por sessões de quimioterapia, mas não resistiu à leucemia.

Ele participou do programa Chappelle’s Show e de filmes como Os Donos da Noite (1989), CB4 (1993) e Uma Noite no Museu (2006). Murphy também dublou Black Jesus e Norbit (2007), filme estrelado por seu irmão.