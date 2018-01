Eliana usou seu programa no SBT para anunciar uma novidade a seus telespectadores: ela está grávida de uma menina.

A criança é fruto de seu relacionamento com Adriano Ricco, diretor do programa Caldeirão do Huck, da Globo. A notícia foi dada no final de seu programa, neste domingo, 2, e reforçada em seu perfil no Instagram.

“Aproveitando esse momento de união, eu quero compartilhar com vocês que me acompanham ao longo de tanto tempo, este que é um dos momentos mais felizes e importantes da vida de uma mulher. Deus, e toda sua generosidade, nos abençoou, a mim e ao Adriano, a nossa familia vai crescer. Eu tô gravida mais uma vez. Depois de dois anos de relacionamento ganhamos esse presente lindo, essa gravidez tão desejada, tão sonhada. Eu só posso agradecer infinitamente novamente a Deus por me fazer mãe novamente depois dos 40. Nós mulheres sabemos quão preciosa é essa oportunidade. O Artur está radiante, já vinha me pedindo há muito tempo, e ele vai ganhar uma irmãzinha; Sim, é uma menina. Então eu e minha menina aqui lhe desejamos uma linda semana e até domingo que vem”, disse Eliana.

Noivos, grávidos e felizes💕. #mamaedemenina #papaidemenina #🎀 A post shared by Eliana Michaelichen (@eliana) on Apr 2, 2017 at 3:10pm PDT

Os rumores da segunda gravidez de Eliana surgiram em dezembro do ano passado. A apresentadora chegou a ironizar o fato em algumas entrevistas na tentativa de despistar a imprensa. Mas com a barriga já evidente, ficou difícil de manter a informação em segredo e ela, enfim, decidiu se pronunciar.

A menina que está por vir será irmãzinha de Arthur, de cinco anos, fruto do relacionamento de Eliana com o empresário e produtor musical João Marcelo Bôscoli.