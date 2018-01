Fotos de Emma Watson foram vazadas e a atriz está tomando medidas legais contra isso, segundo o The Telegraph. A assessoria da atriz confirmou o vazamento das fotos, mas disse que não são nudes.

“Fotos tiradas durante uma troca de roupas de Emma anos atrás foram roubadas. Não são fotografias nuas”, declarou a porta-voz. Os advogados da atriz foram acionados para lidar com a situação, e não haverá mais comentários sobre o caso por enquanto.

Segundo rumores em fóruns do Reddit e em perfis do Twitter, as fotos estão na ‘deep web’, ou seja, sites que não estão indexados nos sistemas de buscas e que não podem ser acessados com qualquer navegador. Outras pessoas, porém, dizem que as imagens estão no 4Chan, um site de vazamentos em que as postagens somem algum tempo depois da publicação.

Os rumores começaram na última terça-feira, 14, quando pessoas começaram a dizer nas redes sociais que tinham visto as fotos de Emma.