Na noite desta segunda-feira, 10, no Big Brother Brasil, Tiago Leifert anunciou que o participante Marcos está fora do programa. “O BBB, como vocês sabem, é um programa de entretenimento, a gente faz isso aqui para divertir vocês. Só que muitas vezes o programa reflete a vida como ela é. E como na vida, as decisões fortes, firmes, precisam ser tomadas quando os fatos justificam”, disse o apresentador.

Viviane da Costa, delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, esteve na casa na segunda-feira e apurou que houve abuso psicológico da parte de Marcos com Emilly. “Depois de muita apuração, a delegacia da mulher esteve aqui com a gente e concluiu que teve agressão na última festa. Por isso, a gente decidiu tirar o Marcos do programa. Então, o Marcos foi eliminado.”

“Só queria dizer para você, Emilly, que nossa casa está inserida em um contexto maior, que é o contexto da lei”, explicou o apresentador, que ressaltou: “A culpa não é sua, Emilly, de forma alguma. Você não tem nada a ver com isso. Uma outra história, isso é um problema que transcende você, transcende o programa, e a gente tem que acatar, compreender. É uma decisão tomada por gente responsável e treinada para fazer isso. Não se sinta culpada”

Quando a sister foi avisada sobre a expulsão, chorou muito. “A gente está prestando auxílio ao Marcos nesse momento difícil, vamos prestar auxílio a você também”, avisou Leifert, que disse que queria poder dar um abraço na participante. “Não se sinta culpada, isso não tem nada a ver com você.”

O apresentador ainda opinou que Marcos tinha perdido a capacidade de competir dentro do Big Brother Brasil. “Tem especialistas olhando”.

Vivian e Ieda tentaram consolar a participante, que tentou justificar as atitudes do namorado. “Ele estava nervoso, ele não ia fazer nada de ruim para mim”, disse Emilly.

Com a eliminação, as três participantes disputarão a final do programa, que ocorrerá na quinta-feira, 13.