Fernanda Gentil sobre namoro: ‘Tive coragem de me encantar por uma mulher’

Fernanda Gentil foi ovacionada pela plateia do Domingão do Faustão neste domingo, 9, na Globo. Convidada para participar do quadro Ding Dong, ela falou abertamente sobre sua vida amorosa com a jornalista Priscila Montadon, com quem namora desde o ano passado. “Eu nunca tive de tomar decisão de viver ou não o que eu achava

Por Editoria do Emais