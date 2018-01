Há muitos anos fui contratada para escrever uma canção para Tirulipa Jr. Ele era criança, buscava o reconhecimento da paternidade de Tiririca e ia cantar no Faustão no dia dos pais. Fiz a letra e a música e ele cantou ao vivo. Fiquei muito emocionada pois achei que com a letra eu ajudaria o pai a se sensibilizar e aceitar seu filho. Assisti ao programa na casa do meu pai, junto com ele e lembro que chorei muito.

O tempo passou, nunca mais acompanhei a carreira de Tirulipa. Tudo o que eu sabia dele era por terceiros.

Ontem, por conta do trabalho, passei horas vendo videos de shows e entrevistas com Tirulipa. E adorei o que vi. Ele é engraçado, faz umas imitações divertidissimas e malucas e canta muito bem. Mas bem mesmo. Ri muito e fiquei encantada com um detalhe sobre ele: ele é cool. Super popular, mas sem ser tonto. Ele não ri das próprias piadas, eles espera o público rir. Tem timing. Ele não se ‘acha’, não se coloca como superior. Ele curte o que está fazendo. Demais. Exatamente como… o Whindersson.

Sim, Whindersson também tem esse jeito sem frescura. Acompanhei o exato momento em que ele passou o Porta dos Fundos e tornou-se o canal do YouTube mais seguido do Brasil, com o maior número de inscritos. Depois disso fui ver algumas entrevistas com ele. Impressionante como ele lida com o sucesso: como objeto e não como sujeito. Ele não se porta como ‘olha pra mim, eu sou um sucesso! eu conquistei, eu cheguei lá!’. Ele diz ‘eu fui dormir anônimo e acordei famoso’. Ele entende que o sucesso dele foi determinado pela público, mais do que por ele. Ele agiu, o público reagiu e o sucesso aconteceu. Ele não se auto-aplaude. Ele curte.

Mesmo que a gente não entenda a cabeça das massas, tem uma lição ai. A gente é preconceituoso, rotula as pessoas sem nem conhecê-las e depois, por mera teimosia, insiste em manter a opinião anterior, mesmo estando equivocada, apenas pra não dar o braço a torcer, como se MANTER-SE ERRADO SÓ PRA NÃO MUDAR DE OPINIÃO fosse alguma vantagem ou virtude!

Bom, eu nem sei o que eu achava antes, mas agora posso dizer: Whindersson é legal, Tirulipa é legal e, poder olhar pras pessoas sem pré-julgamento é mais legal ainda.

Vou tentar continuar com essa prática, vale a pena.

🙂