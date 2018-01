Se eu for pensar em todas as coisas que não entendo, morro louca. Até porque é pretensão demais querer entender tudo. E pra quem acha que ‘tudo pode porque sabe sonhar’ e acredita naquela máxima tosca da autoajuda ‘todo-mundo-já-nasce-campeão-porque-seu-espermatozóide-chegou-primeiro-na-corrida’ tem o clichê-antídoto: ‘a gente é só uma gotinha d’água no oceano’. Daí que não entendo e não vou entender muita coisa.Por exemplo, Trump concorrendo a presidente e chegando tão longe.

O cara é tudo de horrível. A contramão do mundo. Enquanto todo mundo luta por igualdade, ele quer a xenofobia. A gente quer união, ele quer fazer um muro. Mulheres lutam por respeito, ele promove a misoginia. O mundo tenta se recobrar de séculos de preconceito, ele representa a intolerância. Quer dizer, o que ele está fazendo lá, quase na portinha da presidência dos Estados Unidos? Ele está representando todo mundo que está esperneando contra as mudanças inevitáveis.

Pelo que eu vejo, daqui do marco 59 da estrada da estrada da vida de 100 quilômetros, o mundo está tentando se recuperar de uma doença muito antiga chamada injustiça. Eu sei que é utopia achar que vamos conseguir 100% de seres humanos justos. É complicado. Mesmo tendo vergonha dos séculos de escravidão, ainda há escravos. Mesmo olhando o absurdo que foi o holocausto, ainda há genocídios, de todos os lados. Mesmo com declaração de direitos humanos, direitos animais, sempre vai ter um filho da puta pra amarrar um cachorro velho no trilho de um trem para que ele seja morto pelo comboio. Por outro lado, sempre haverá uma pessoa que ama a vida e que vai salvar o cachorro da morte.

As notícias sensacionalistas, a sorte do vizinho, o comentário cruel do post, tudo nos impacta. Tudo nos reconfigura, mexe com a gente, nos afeta. Sentimos raiva, inveja, desespero. E, na busca por alívio contra esse bombardeio de intolerâncias, encontramos pessoas sensacionais que acreditam mesmo que as velhas réguas não medem mais. Jovens e adultos que entendem que o mundo não é preto e branco, que não tem nem nexo achar que só existem dois gêneros, que ninguém tem mais direito que ninguém perante a lei.

E mais: há um movimento lindo contra o desmedido.A ambição desmedida, a vaidade desmedida, o esforço desmedido.

Não sei você, mas eu acho que a sociedade atual, como um organismo, está juntando seu sistema imunitário-humanitário para dizimar as doenças sociais. Não porque somos bonzinhos, mas porque queremos sobreviver. E, pra sobreviver precisamos de um mundo mais igual, mais justo ou, pelo menos, menos canalha.

Eu não sei quanto estou entendendo do mundo, mas tenho tentado olhar pra ele sem tanto medo, sem tanto preconceito, sem tanto julgamento e, sempre que me lembro, com um pequeno sorriso no rosto. Se não ajudar em nada, pelo menos diminui aquele bigode chinês de tristeza em volta da boca que, com o tempo, vira um emoji de amargura estampado na cara.

