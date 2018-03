Engordei. E não estou conseguindo perder os quilos excedentes que inviabilizam meu guarda-roupa a cada dia. Aquela calça que servia de gabarito do meu corpo não serve mais. As opções para me vestir vão se estreitando e, em breve, passarei a semana com o mesmo jeans que ainda resta.

Evidentemente eu sei o que eu preciso fazer para voltar a caber em minhas roupas. Gastar mais calorias do que estou consumindo, beber mais água e me acalmar. E, além de saber o que devo fazer para resolver o problema,também sei o que causou esse desequilíbrio: total mudança de hábitos.

Eu estava trabalhando em home office há quase dois anos, fazendo todas as refeições em casa, com tempo livre pra correr e fazer musculação todos os dias. E, de repente, fiz uma opção profissional que mudou tudo isso. A mudança súbita e total, somada ao inverno, deu nisso. Não é grave, não é irreversível, é só um exemplo de como é possível olhar para um problema e ver sua origem, sua consequência e traçar um plano para solucioná-lo.

Simples, né? Só que não. A lógica não é a melhor amiga da emoção; nossos sentimentos e afetos não são resolvidos com simples toques de racionalidade.

A gente não quer resolver os problemas, a gente só quer se livrar das consequências. Não quer ou não pode, não consegue, tem dificuldades. Fato é que não adianta eliminar as consequências sem tratar a fonte dos problemas. O que eu queria? O que todo mundo quer. Queria comer o quanto eu quisesse ou precisasse sem engordar nada. Ação sem reação, causa sem consequência. O truque mágico, aquele que não existe.

Ou existe.

Outro dia, uma garota que nunca foi obesa, mas que sempre teve dificuldade de emagrecer, contou que fez uma cirurgia para perder peso, sem indicação médica. Fez porque tinha compulsão alimentar que a levava a comer uma lata de leite condensado inteira. Agora ela ainda tem a compulsão, mas se comer mais que uma colher, passa mal, contou ela.

Quer dizer, a compulsão alimentar, que é a fonte da questão, não foi resolvida. Ela só se livrou temporariamente das consequências.

O mundo moderno está assim.

Ele nos oferece comida rápida e calórica pra aliviar instantaneamente a compulsão alimentar, matar o desejo.

Essa comida que alivia a fome da compulsão nos faz engordar depressa também.

Engordamos e ficamos desesperadas porque não cabemos nas roupas.

Então consumimos remédios que nos emagrecem, mas nos adoecem.

Doentes e culpados, ficamos dependentes.

E essa dependência nos leva à ansiedade, que nos leva à comer. E está feito o ciclo vicioso que nos espirala pra baixo.

Eu sempre me perguntei como uma pessoa chega a 200 quilos sem ter percebido a gravidade do problema de saúde quando passou pelos 120, ou aos 150.

Bem, eu também poderia perguntar pra mim mesma como eu não percebi que as calças não estavam cabendo há alguns quilos atrás.

A gente vai perdendo o parâmetro, vai se auto-enganando e passa a não ver tudo o que não quer aceitar.

A solução para nossos problemas?

Teórica ou prática?

Não sei, mas algo me diz que está na hora de pararmos e reaprendermos o básico: a respirar.

Pra começar a meditar e retomar o caminho onde a gente definitivamente se perdeu.