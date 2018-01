Ai que saudade da minha turma, da galera do Tudo Pela Audiência 3. Foram dias intensos, loucos, exaustivos e maravilhosos no Rio de Janeiro. Hoje a 3a. temporada desses dois alquimistas do humor, Tatá Werneck e Fábio Porchat entre no ar no Multishow, 22:30h. Olha o tamanho do time!

E…para falar do trabalho, de todas as temporadas, de tudo, farei um Live às 5 horas da tarde no meu Facebook, http://facebook.com/rosanahermann Espero você lá!

Vou falar de trabalho, criação e tudo que você quiser. INclusive de emoção e lágrimas. Aqui na foto, eu estava aos prantos e ganhei afago do Fábio e beijio da Tatá.

Espero você lá!