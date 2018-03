Segunda-feira passada cheguei de uma viagem especial a Nova York. Comprei pouca coisa, vi apenas dois espetáculos, porque o objetivo da viagem era outro: viajei a convite do ID, o canal Investigation Discovery para participar de um evento, o #IDCon, primeiro encontro de fãs do canal com apresentadores do ID com atividades muito especiais para os jornalistas convidados.

Fiquei hospedada num distrito excelente de Nova York, o Meatpacking. Não conhecia a área e fiquei encantada. Nos primeiros dias antes do evento tive a oportunidade de passear pelo parque horizontal High Line, visitar o Whitney Museum, passear pela cidade, correr, ver o musical Beautiful com músicas da Carole King, o espetáculo Fully Committed com o ator Jesse Tyler Ferguson. Na noite antes do início do evento, quando voltei do passeio, encontrei alguns mimos sobre a cama, uma amostra do quanto nosso grupo foi bem recebido. Fiz um vídeo (originalmente era vertical por ser streaming via celular)

#IDCon em Nova York, junho 2016 from rosana on Vimeo.

Na manhã seguinte nos encontramos no lobby do hotel e fomos para uma sessão de ‘screening’ com um episódio inédito com o Dr. Graham Hetrick, da nova série “THE CORONER: I SPEAK FOR THE DEAD”. Primeiro fizemos uma conversa coletiva e, em seguida, cada jornalista teve 10 minutos de entrevista individual com Dr. Hetrick.

A atividade seguinte foi muito interessante. O apresentador Todd Robbins nos levou para um ‘Crime Tour’, um passeio à pé por Times Square, contando histórias de crimes que aconteceram naquela área, neste e nos séculos passados. O passeio terminou com um jantar onde pudemos entrevistá-lo com toda liberdade.

Veja mais em: https://www.facebook.com/rosanahermann/videos/10153636623292543/ (parte I)

No dia seguinte, aconteceu o evento para os fãs. Antes da abertura para o público conversamos com alguns dos principais apresentadores do canal, Garry McFadden, Candice DeLong, Michelle Ward, Chris Hansen e Tony Harris

Um dos pontos altos para mim, em termos profissionais, foi a oportunidade de conversar com o presidente do canal ID, Henry Schleiff. Fiquei impressionada com a visão moderna de TV que ele tem, totalmente voltado para conhecer o público, ouví-lo, respeitá-lo e levar ao ar a melhor qualidade possível em termos de produção e narrativa. Storytelling é o principal negócio do canal, cobrindo histórias de crimes reais, com pessoas reais. O mix das histórias é imbatível: histórias de vida e morte, que envolvem sentimentos básicos como amor, medo, vingança, inveja, cobiça. E todos os profissionais envolvidos são reais, como legistas, médicos, investigadores, policiais. A parte da reconstituição é representada, mas tudo o mais é apurado com total precisão jornalística e científica, o que faz com que cada episódio de investigação possa levar até 10 meses para ser produzido! Imagine, entrar em contato com todas as testemunhas, parentes, envolvidos em histórias verdadeiras. Impressionante. Fiquei realmente encantada. Sem contar que o ID tem uma coisa incrível, você começa a ver e imediatamente fica viciada. Tanto é que os fãs se denominam assim, viciados em ID.

Fiz algumas transmissões durante esses dias, que estão nos links abaixo, no final do post.

No dia seguinte, depois do evento, no dia de embarcar, visitei o Museu Whitney, ao lado do hotel, colado no começo da High LIne. O Museu é esplendoroso. Adorei tudo. Mas UMA peça chamou demais minha atenção.

Numa das salas, entrei e vi uma figura imensa de um homem, “Standing Julian”, do artista Urs Fischer.

Olhei a figura enorme e levei um tempo até perceber que… era inteiro de cera, uma… VELA! E mais, a chama em sua cabeça estava acesa e seus ‘cabelos’ eram a cera derretida em suas costas. Ou seja, a escultura INTEIRA vai derreter.

Mas…não é a vida assim mesmo? Efêmera? Uma vez, uma chama de se apaga ao longo dos anos?

A arte faz a gente pensar, ampliar a visão do universo.

Ou, como eu disse para para o presidente do ID na entrevista, se a Terra gira em torno do Sol, que é uma bola de fogo, não estamos todos contando histórias em volta de uma fogueira?

Valeu #IDCon, valeu mesmo.

🙂

Urs Fischer’s “Standing Julian” (2015), a wax candle portrait of Julian Schnabel. #WhitneyPortraits pic.twitter.com/VHOguXQdmc — Whitney Museum (@whitneymuseum) April 26, 2016

Durante o evento do dia 11, no intervalo -Periscope – https://www.periscope.tv/w/1vOxwBdQDboJB

Durante o evento do dia 11, ao vivo pelo Mentions – Facebook – https://www.facebook.com/rosanahermann/videos/10153638747692543/

Vídeo – #IDCon – 11 de junho de 2016, NY –https://www.facebook.com/rosanahermann/posts/10153641500777543?pnref=story