É fácil pensar em cinco, dez, vinte gadgets e aparelhos que se tornaram obsoletos nas últimas décadas. Fita K7, VHS, máquina de escrever, pager, todas essas coisas que foram substituídas por aplicativos ou por versões eletrônicas. Roupas e estilos que saíram de moda, gírias que ninguém usa mais, pratos que os restaurantes pararam de servir. Como os objetos físicos, muitas técnicas de medicina, teorias científicas e infinitas ideias na área de humanas também perdem a validade e foram ultrapassadas por conceitos mais modernos. Ou seja, as coisas acabam.

E é porque tudo muda ue temos a certeza de ser possível acabar com coisas que não podem mais existir e, por isso, precisam ser trazidas à tona e discutidas, como todos os problemas que advém do machismo, da construção patriarcal, onde o homem não é apenas ‘o provedor’, mas o dono, proprietário de todas as pessoas da família, como velhos, mulheres, crianças, todo mundo.

“Não queremos ocupar o lugar do patriarca, queremos extinguir o cargo.”

Essa figura da ‘autoridade masculina’, especialmente do homem branco ocidental, não tem mais lugar num mundo igualitário. Não é que ‘A MULHER QUER O LUGAR DO HOMEM’, esse CARGO é que tem que ser extinto. O Ministério do Machismo, sabe, tem que acabar.

Tive um pai militar, alemão, hétero, branco, uma reunião de todos os ícones do autoritarismo. A última palavra era sempre dele, o maior bife era dele, o privilégio era dele. Mas nunca sofri abuso ou presenciei nenhum tipo de violência por parte do meu pai. Até porque ele foi criado por mulheres, viveu cercado de mãe, filhas, mulher, irmã, só mulheres em casa. Por isso, não foi em casa onde vi a cultura do machismo em todo seu poder, foi na TV, onde trabalho há 33 anos.

A TV no Brasil foi criada por homens, construída por homens.O poder sempre esteve na mão deles. Desde sua inauguração no Brasil, a TV viu a mulher como adorno. Mulheres eram bailarinas, cantoras, assistentes, apresentadoras ao lado de um homem elegante, o ‘host’. Mulheres rebolavam, mostravam o corpo, se insinuavam ou faziam o tipo Marilyn Monroe. Não tinha mulher diretora, mulher câmera. Ou mulher dona de emissora. Ainda não tem. A Band é dos Saad (homens), o SBT do Silvio Santos (agora passando pras filhas porque não tem filho anyway), a Rede TV é de dois sócios homens, a Globo é dos filhos do Roberto Marinho, a Gazeta é de uma fundação (homem na presidência), a TV Cultura sempre tem homens na presidência, a Record é gerida por homens também. Quando uma mulher chega a ser ‘Diretora de programação’ ou algo assim, vira NOTICIA, tamanha a exceção. TV a cabo tem mulher em direção, mas TV aberta? Coisa rara. Assim como as grandes agências de propaganda, os grandes conglomerados de comunicação. Na mão de homens. Não estou dizendo que ‘todos os HOMENS DA TV são MACHISTAS’, mas que a visão e a decisão é praticamente toda masculina. Imagine o PODER de formar ideias, conceitos, opininões que a mídia tem, sempre com uma visão só.

Entrei pra TV em 1983 e de lá pra cá vi coisas machistas HEDIONDAS. Vi garotas sendo assediadas, vi diretores examinando os corpos das assistentes de palco e censurando suas celulites ou gorduras localizadas, vi homens explorando mulheres (pedindo parte do cachê de revistas masculinas, por exemplo), vi garotas sendo tratadas como mercadoria. (Eu sei, sempre tem alguém pra dizer q ‘a culpa é delas porque elas se colocam como mercadorias).

E por que essas garotas não denunciam? Por que sofrem assédio de todo lado e ficam quietas? A resposta é complexa. Muitas meninas entram pra TV pela via da beleza, do sou-gostosa-vou-me-exibir-e-me-dar-bem, porque o mercado oferece essa vaga sempre. Em busca da fama, da grana, da vida melhor, elas chegam a pagar o preço do assédio disfarçado para obterem espaço, emprego. Por que? Basicamente porque o PODER está na mão de machistas. Se uma mulher estivesse no comando de um programa, ela dificilmente exploraria as garotas ou mandaria cada uma abrir o roupão antes do programa pra ver como o corpo está. É todo um ciclo perverso, de machos no poder, que exploram fêmeas, que se permitem explorar em silêncio (e com risinhos amarelos enquanto sofrem abuso). Esse ciclo só se quebra quando:

.mulheres se unem para denunciar coletivamente os abusos e dar um basta

.mulheres ocupam cargos de pode ocupados por machistas

Não, nem todo homem na TV é machista, repito. E a beleza física, corporal é linda de ver e de ser mostrada. Tudo é bacana e lindo e sexy quando não há ABUSO. O que acontece é que em geral a equação cruel é: Homem Abusivo + Poder = Mulher Subalterna Assediada e Intimidada.

“Ah, mas tem mulher que…”. Claro que tem ‘a mulher que dá pro chefe’, pro apresentador, pro dono da emissora, pra quem ela quiser, inclusive muitas vezes essas mulheres somos nós mesmas. Contanto que seja consentido, no problem. E pode ser por amor, por dinheiro, por interesse. Não é disso que estou falando, porque o tema não é o interesse mútuo, a neurose complementar. Estou falando de ABUSO DE PODER. Quando o produtor, o diretor, o apresentador, abusa de uma mulher que é uma subalterna, alguém que precisa do emprego e tem medo de ser demitida porque o cara a está assediando e ela ‘finge’ que está tudo bem.

Eu já vi garota linda que sofreu abuso e assédio a vida TODA. Que tinha vergonha de ter um corpo desejável aos 13, com medo de ser estuprada. E que enfaixava os seios embaixo do moletom pra ninguém ver. Acontece MUITO, em todo o mundo, garotas que escondem os corpos por MEDO.

Não está tudo bem. Nunca esteve tudo bem. Mas pode melhorar.

Se a gente tiver coragem (e coragem vem muito do apoio coletivo) de denunciar todo esse sistema, essa CULTURA de abuso da mulher, de objetificação, que desvaloriza uma atleta porque tem celulite, que tenta humilhar uma mulher competente porque ela está na menopausa, que exige da mulher uma imagem perfeita que se encaixe num ‘padrão estético que atenda os desejos dos homens, o mercado dos homens, a indústria dos homens’.

O macho abusador tem que acabar. Tem que cair na obsolescência, pra virar peça (vergonhosa) de museu, com a função de ser um padrão a ser rejeitado.

Vamos virar a página do machismo de forma definitiva.

E se estiver difícil de virar a página, vamos arrancá-la, amassá-la e jogar a bolinha de papel no lixo.

#MachismoNuncaMais