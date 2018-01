Caí de madura: 87% da população brasileira é mais jovem que eu. E você?

No dia 26 de julho de 2017 completei sessenta anos. Meu presente de aniversário foi viajar para Nova York e encontrar minha filha Anita, que está morando lá por um tempo. Foi ela que tirou essa foto durante nossa manhã de treino de corrida no East Side. No dia anterior, fizemos o treino no Central

Por Rosana Hermann