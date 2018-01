Papo Torto #74 – Adeus não, até breve

PC Siqueira, Gus Lanzetta e Nigel Goodman se reúnem para falar sobre livre arbítrio, The Good Place, Bojack Horseman, os protestos contra arte no Brasil, as declarações de Dória sobre a arquitetura paulistana e se despedem do seu lar virtual.

Por Gus Lanzetta