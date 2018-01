Para esse texto final da série sobre os 20 anos do Grupo Estado na Web, selecionei duas matérias publicadas pelo Estadão em 1995, garimpadas pelo colega Edmundo Leite do Acervo Estadão. Clique nas imagens para ver ampliadas.

Em uma das páginas, o então diretor da Agência Estado, Rodrigo Lara Mesquita, falou durante o último dia do Fórum Internet 95, em São Paulo. Em sua palestra, Mesquita fez uma comparação muito relevante entre a novidade dos computadores ligados à rede mundial com os “despachos” publicados pelo jornal cem anos antes, que eram notícias que chegavam do mundo todo através do telégrafo, e mais tarde pelo teletipo.

As empresas de comunicação sempre correram para serem pioneiras no uso de novas tecnologias para apresentar informações aos leitores do modo mais rápido e prático possível.

Do telégrafo ao teletipo, passando por sistemas telefônicos cada vez mais eficientes e de maior alcance geográfico, até chegarmos à era dos satélites e finalmente da internet.

A internet se tornou um profundo divisor de águas nas tecnologias de comunicações. Por um lado, dava às empresas de comunicação uma ferramenta sem comparação para a distribuição instantânea e global das notícias. Mesquita cunhou o termo Turbina da Informação em parte porque a internet realmente “turbinava” a oferta eletrônica da Agência Estado, que já contava com vários serviços tecnológicos — de boletins enviados por fax ao sistema Broadcast, que desde o começo da década de 1990 transmitia informações financeiras em tempo real para os terminais de assinantes. A tecnologia exclusiva somada ao conteúdo informativo tornou o Broadcast o líder absoluto nesse segmento.

Por outro lado, naquele início de Web comercial, a tecnologia serviu para equalizar e horizontalizar muitos aspectos da oferta de comunicações. Nos browsers ainda rudimentares de 1995, a homepage do New York Times e uma página feita por um adolescente na garagem de casa não tinham muitas diferenças visuais e de estilo. Profissionais e amadores tiveram que passar pelo mesmo processo de aprendizado, para criar uma nova forma de apresentar informações e conquistar audiências. Essa equalização através da tecnologia provocou a imensa explosão de novidades que tornou aquele período dos anos 90 tão excitante e produtivo, movimentando bilhões de dólares e criando novos gigantes — muitos se extinguiram, corroídos pela falta de valor real em seus produtos, mas outros estão presentes e dominantes até hoje, como é o caso do Google.

A outra página do Estadão de 1995 mostra justamente um anúncio da Agência Estado, brincando com a notícia de O Globo que se orgulhou em ser “pioneiro” ao levar informações em tempo real para o então presidente Fernando Henrique Cardoso com o serviço da Agência O Globo. O anúncio destaca que FHC já recebia informações em tempo real via Broadcast desde 1993, quando ainda era ministro da Economia.

O anúncio revela que as empresas tinham um novo mercado a conquistar, e fazer uso das novas ferramentas era crucial. Em breve, todas as empresas de comunicações estariam usando a Web para competir pelo público e pelos anunciantes.

O digital deixou de ser novidade. Faz hoje parte absoluta de nossas vidas, está em cada pequeno aparelho na mão, no bolso, no pulso. Em breve, bilhões de outros objetos estão integrados a essa mesma Web que tanto surpreendeu e encantou os pioneiros, que viram nesse novo meio de comunicação o início de uma era da humanidade.