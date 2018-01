No xadrez 3D disputado pelas grandes empresas de tecnologia, a Apple acaba de fazer uma jogada de mestre com o lançamento do Apple Watch. Depois do clamoroso fracasso do Google Glass como o “wearable computer” do momento, o aparelho de pulso da Apple tem grandes chances de ser um grande sucesso.

Mas o jogo é muito tortuoso e imprevisível nesse complexo tabuleiro. Na melhor das hipóteses, a Apple pode ter nas mãos o novo iPod ou iPhone. No meio termo, pode ter um novo iPad ou, ainda pior, um novo iMac – produtos que tiveram grandes picos de interesse e vendas, mas acabaram perdendo o charme. No pior cenário, vai cair na vala comum do Grande Cemitério das Mídias Mortas, a última morada de milhares de tecnologias de comunicação que se tornaram obsoletas nos últimos cem anos.

O relógio de pulso é um objeto de origem nobre. O primeiro modelo que se conhece foi feito cerca de 1814 pelo relojoeiro Abraham Louis Breguet, por encomenda de Carolina Murat, princesa de Nápoles e irmã de Napoleão Bonaparte. O relógio de pulso foi um acessório quase exclusivamente feminino até o começo do século 20, e reza a lenda que foi o aviador Alberto Santos Dumont que ajudou a popularizar o relógio de pulso entre os homens. Fabricantes como Cartier e Patek-Phillipe iniciaram a produção de modelos masculinos e a 1ª Guerra Mundial consolidou o uso do relógio como acessório essencial para homens.

O herói de histórias em quadrinhos Dick Tracy foi criado pelo cartunista Chester Gould há 85 anos. O intrépido detetive fez muito sucesso nos anos 1930 e 40, por sua inteligência e bravura. Tracy usava um relógio high-tech, que era um tipo de celular/walkie-talkie imaginado décadas antes que surgisse um aparelho assim de verdade.

Em 2015, relógios de pulso são itens de consumo que acumulam grande história e reputação, e são igualmente apreciados por homens e mulheres. São produzidos por marcas sofisticadas e tradicionais na Europa e Estados Unidos, copiados na China e outros países, e vendidos pelas butiques mais sofisticadas e aos milhões por camelôs do mundo todo.

Se a Apple conseguir integrar todos os atrativos tradicionais de consumo do relógio de pulso com uma tecnologia revolucionária, poderá ter nas mãos o maior sucesso da história da empresa. Dos modelos básicos e baratíssimos para todos os bolsos, até relógios de luxo de ouro e pedras preciosas para xeiques sauditas, o céu será o limite. Todos rodando iOS e com acesso à loja de produtos virtuais da Apple.

