Bons escritores de ficção-científica dizem que a futurologia levada a sério é um exercício de futilidade. Por mais imaginação que uma pessoa tenha, não será realmente capaz de prever o futuro. Júlio Verne imaginou a viagem à Lua e submarinos no século 19, mas não previu o surgimento do automóvel. William Gibson ficou famoso por ter criado o termo “cyberspace” e ficou famoso com romances que tratavam de realidade virtual no começo dos anos 1980. Hoje, o prefixo “cyber” está totalmente desgastado, segundo reportagem do Wall Street Journal. E Gibson não foi capaz de prever a surgimento dos smartphones como computadores pessoais de mão. Da mesma forma que Arthur C. Clarke antecipou os satélites orbitais, mas nem sonhou com a ideia de um computador na casa de qualquer pessoa. O grande Isaac Asimov, como outros de sua geração, não previu a internet.

Assim, tentar imaginar qual será o cenário de tecnologia e comunicações daqui a vinte anos é uma tarefa inútil. No entanto, podemos brincar de “futurologia reversa”, e tentar ganhar alguma sabedoria com isso.

Em 1995, havia uma excitação muito grande sobre a chegada de um admirável mundo novo na tecnologia, e seu impacto na vida das pessoas. Sim, era época onde tudo que incluísse as palavras “cyber” ou “digital” chamava a atenção. Eram promessas de um mundo maravilhoso, que poderia ser acessado através de máquinas pesadas, com monitores de baixa resolução e modems com velocidade de 14,4 quilobits por segundo (kbps). Uma simples foto poderia demorar vários minutos para aparecer na tela. Antes da chegada da Web, as fotos e textos podiam estar em formato hexadecimal, uma sequência numérica que precisava primeiro ser decodificada e convertida. Cada pequena melhora na velocidade de conexão e nos softwares de navegação era saudada com festa, fogos de artifício e edições especiais de jornais e revistas. Grandes feiras anuais de informática como a Comdex atraiam milhares de interessados nas novidades.

Naquele começo da Web, a conexão era feita pela linha telefônica comum. Quando a pessoa se conectava à rede, não podia falar ao telefone. Muitos provedores cobravam por hora de acesso. E a conexão podia cair muitas vezes seguidas.

Mas mesmo assim as pessoas continuaram encantadas. A Web de 1995 abriu o mundo para si mesmo, milhões de janelas que permitiam visitas virtuais a locais distantes, conhecimentos novos e uma abundância de ideias, opiniões, línguas. E muita pornografia, é claro.

Alguns chamam a geração nascida a partir de 1995 de “Internet Babies”: pessoas hoje já adultas e que sempre viveram num mundo conectado, onde a rede mundial foi aos poucos se confundindo com a paisagem, com o ar, com a pele. Como se chamarão em 2035 as crianças nascidas hoje?

Na página do Estadão de 06 de março de 1995, o destaque é a reportagem com um estudante da USP que conseguia a proeza de acessar a Web em sua própria casa! Sem falar de um anúncio de modems de 14,4 kbps que custavam até R$ 360 – isso em valores de 1995! Clique na foto para ver a imagem ampliada.

Agradeço ao Edmundo Leite do Acervo Estadão pela pesquisa de imagem do jornal em 1995.

