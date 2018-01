Telas, telas, telas em todos os lugares.

“Mas na minha casa só tenho um aparelho de TV”, pode pensar o leitor. Ledo engano. O leitor pode ter apenas um televisor na sala de estar — mas também tem um telefone celular (que tem uma tela), um iPod (outra tela), um iPhone, iPad, outros tablets, etc.

A multiplicação das telas se soma à multiplicação dos canais e dos conteúdos.

Nem as “teletelas” opressoras do livro ‘1984’, nem as mega-TVs cobrindo prédios inteiros no filme ‘Blade Runner’ . Mas muitas previsões feitas há quarenta ou cinquenta anos sobre o futuro da TV (o aparelho, não o conteúdo) já se tornaram realidade. Televisores tão finos que podem ser pendurados como quadros, com som e imagem em altíssima definição. O preço continua em queda acentuada, com ou sem crise. A indústria decretou a morte do tubo de imagem, que descanse em paz. As telas de plasma ou cristal líquido podem ser compradas nas casas Bahia ou nos canais de televendas, em até 20 parcelas.

E assim temos a atual explosão das telas. Se os painéis gigantes nas avenidas e prédios ficaram fora de moda ou foram banidos por força de lei, agora temos TVs em trens, ônibus, táxis, terminais de transporte, shopping centers, postos de gasolina, hospitais, etc, etc. Pipocaram empresas especializadas em “mídia indoor” que usam TVs como cartazes animados — uma programação de notícias curtas, previsão do tempo, resultados esportivos e fofocas intercalados por anúncios. E mais opções estão surgindo a cada dia, para atender a demanda de anunciantes, agências, empresas de tecnologia, produtores de conteúdo…

O curioso é que esse cenário está em total contraste com as políticas de televisão tanto públicas como privadas, neste e em outros países. O plano orquestrado pelo Ministério das Comunicações, Anatel e grandes empresas de mídia e tecnologia já está obsoleto antes mesmo de nascer. São políticas tradicionais: grandes esquemas, grandes negócios, e padrões tecnológicos criados por consórcios de rivais, e aprovados em cinco vias com carimbos e firma reconhecida em cartório.

Esse modelo Big Business já funcionou antes, e bem. Mas os tempos são outros. As vacas não estão gordas. Mas também não estão esqueléticas. O fato é que a TV não cabe mais nas mãos de poucos. Uma complexa convergência de fatores tornou a televisão fluida demais para ser controlada por oligarcas e agências reguladoras. A multiplicação exuberante de plataformas de hoje é só um sintoma, a ponta do iceberg.

Como ocorre com várias outras tecnologias neste século, a TV está sendo “horizontalizada” (ou democratizada) pelo barateamento dos equipamentos e ferramentas. E pela explosão dos canais de exibição. Acima de tudo, o conhecimento que a população leiga tem sobre a mídia televisão cresceu enormemente. Há 40 anos, a produção de TV era uma atividade de elite, praticada por especialistas em pouquíssimos mercados. Hoje qualquer pessoa capaz de operar uma câmera tem potencial para se tornar um sucesso mundial.

Em uma metáfora rasteira mas razoável, o modelo oficial é como um shopping center de luxo, enquanto o que está fora dele é como a 25 de Março, o Saara, um mercadão popular ou feira livre. O shopping é refinado, confortável, seguro. O mercadão é o oposto óbvio.

Em tempos de crise, quem vende mais?

(Ilustração: Andrea Kulpas)