Tem cada dia mais gente adotando uma vida sem carro. Por isso algumas pessoas me pediram, recentemente, para fazer um post com looks para quem anda bastante pela cidade. Mesmo que você esteja indo para o trabalho, dá sim pra ficar linda/elegante/bem-vestida sem precisar do salto. Eu adoto essa vida de andarilha faz algum tempo, desde que optei por morar perto do trabalho e da escola do meu filho (bem, agora a situação mudou um pouco, mas continuo prezando pelo bem-estar dos meus pezinhos e pelo conforto do meu corpitcho). Roupa para andar tem que combinar com sapatos baixos, flats ou com salto baixinho. Essa é a regrinha número um. E qual a roupa que combina com isso? Hoje, quase tudo. Tem uma coisa na moda atual que é assim: o que (aparentemente) não combina está em alta. Então, se você usar um vestidinho de seda com tênis, fica bacana. Se você tem um terninho e quer misturar com seu All Star, também pode ficar bom. Só que não adianta muito o sapato ser confortável e a roupa ser justa demais, de um tecido áspero ou duro, que não dê mobilidade. Malha, alfaiataria soltinha, moletom, seda, couro levinho. Para trabalhar, nem sempre é possível calçar um All Star, mas dá pra usar sapatilhas, oxfords, loafers, mocassim etc etc etc. E, depois de uns meses usando sapatos baixos e looks confortáveis, você nunca mais querer trocar. Chegar ao fim do dia feliz e descansada, sem pés doendo ou pernas pesadas, vale ouro.

Reuni inspiração para você colar na porta do guarda-roupas e lembrar na hora de sair de casa.

O bacana desse look aí em cima é que, apesar de soltão, super confortável e com sapatos baixos, ele é perfeito para quem precisa ir trabalhar mais arrumada, mas não quer ser careta. É quase um terninho, mas mais casual e despojado.

Olha aí o que eu disse! Combinar esse vestido com sandalinhas de tiras finas seria o óbvio, mas ela usou os tênis de skate e surpreendeu. Não combinaria, em princípio, mas ficou lindo. Por isso que eu recomendo testar seus tênis com as roupas que você já tem no armário pra ver no que dá.

Mary Orton, sempre adequada pra ir trabalhar. Esse look não é pra quem está em empresas formais, mas serve muito bem para diversas áreas e para trabalhar em um escritório casual.

Chic, sem precisar de salto. Dá pra ir jantar com o boy ou trabalhar na sexta-feira.

Amo desde esse cabelo até a ponta do oxford, sapato perfeito para trabalhar com conforto, em muitos ambientes, inclusive os mais formais. Aqui ela combinou com vestido soltinho, mas você pode usar com alfaiataria e camisa.

Sapato metalizado tá em alta, dá pra ver. O bom desse é que ele dá um ar moderninho, mas continua arrumado, apesar do jeans.

Mais um da Mary Orton, sempre pronta pro batente, mas confortável. A cor do sapato, aqui, foi o truque pro look fugir do óbvio.

Quer mais dicas para ir trabalhar sem salto, porém maravilhosa?

