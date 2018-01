O acessório, no lugar certo, garante uma silhueta mais longilínea

Com a chegada do outono e a quedinha (pequenina, mas muito desejada) na temperatura, dá pra incluir uma peça a mais no look que vai fazer toda a diferença. Lenços e echarpes podem fazer você ficar 1) mais elegante; 2) mais bonita; 3) mais magra! Sim, quer emagrecer? Pergunte-me como. E eu respondo agora: usando um simples lencinho no pescoço. Quer dizer… não é emagrecer propriamente, mas parecer mais fininha. Ilusão de ótica é o que realmente importa na consultoria de estilo. Comer bem e se exercitar é ótimo, mas se você quer perder uns quilinhos djá, vem comigo!

Um elemento vertical na roupa sempre serve pra dar essa impressão de magreza, vamos dizer assim. Quando você põe um lenço que faz esse movimento (de cima pra baixo e vice-versa) é assim que as pessoas vão olhar pro seu corpo e é isso que vai dar a impressão de um corpitcho mais longo e, naturalmente, mais fino.

O melhor para conseguir esse efeito é escolher peças que tenham um certo contraste com a roupa que você está usando, que realmente chame a atenção, como esse aí acima. E como ainda por cima ele faz um movimento em “V”, ajuda super a afinar o visual.

Alá! Entendeu a história do movimento vertical que eu falei? É como se fosse uma super listra sobre qualquer roupa que você estiver vestindo. De preferência em contraste de cores.

Agora é torcer pro outono chegar com tudo e usar muitos e muitos lencinhos. Dá para comprar em muitos lugares, mas eu amo mesmo os de brechós, que além de serem 100% seda (mais antigos costumam ser, mas tem que checar), têm aquelas estampas lindas dos anos 60 e 70 que eu amo.

Tem dicas de como usar lenços lá no meu instagram @fabianacorrea_estilo.

