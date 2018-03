Quando chega o inverno não tem nada mais importante pra considerar, ao escolher a roupa do dia, do que conforto. Pra mim é assim. Mas, né, quero ficar, pelo menos, linda. E aí, como conciliar esses dois desejos – conforto quentinho e estilo em alto grau? Vem comigo.

Tênis urbano – pra mim, é a invenção do século em termos de vestuário. Nada pode ser mais confortável e quentinho. Mas tem estilo e permite criar um monte de looks. Pra algumas fashionistas essa onda esportiva já deu, mas como eu não ligo pra moda exatamente, continuo com meus tênis macios. E como é que faz para não parecer que tá saindo da aula de funcional? Ah, calça de couro, saias longas de algodão ou lã, uma camisa mais arrumada, blazer soltinho e uma bolsa não-esportiva. Acessórios ajudam nessa hora.

2. Cachecol e echarpe eu já falei faz pouco, mas não custa lembrar que pescoço e pés quentes ajudam muito a mulher friorenta. Cachecol é seu melhor amigo da elegância invernal. Leia aqui sobre lenços, echarpes e a sobre seu poder emagrecedor (!!!). Sim, é a dieta do lenço.

3. Tecidos naturais são mais gostosos – Sim, tem muita tecnologia em novos tecidos, muitos térmicos, e eles têm saído bem mais macios que os fios de poliéster de antigamente. Mas nada supera um suéter de lã merino, uma blusa de tricô de algodão, um blazer de cashemere… É mais caro? Certamente. Vale a pena? Muito. Coisa boa custa caro. Mas dura e fica bonito por mais tempo. E mais ainda se considerarmos que no inverno a gente suja menos roupa, lava menos etc etc. Invista, se puder. Falando de investimentos de moda, veja aqui como usar bem seu dinheirinho. Sem contar que são lindos e não costumam encher de bolinhas loucamente.

Desejo um curto e nada tenebroso inverno pra você. Mais dicas no meu insta. @fabianacorrea_estilo.

Vai lá.

PS Looks Man Repeller, Renata Campos, Memorandum