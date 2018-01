Quer ter um guarda-roupa melhor, que funcione para todos os seus compromissos e, o que é mais incrível – sem gastar nadinha? Não ligue agora! A solução está na sua casa. Para boa parte das minhas clientes de consultoria de estilo, percebi que dá para fazer muita coisa com o que já está dentro do armário. O segredo é ser criativa e um pouco mais ousada na hora de combinar, ter um tantinho de paciência para passar um tempo a mais na frente do espelho (no começo, para fazer testes do quê combina com o quê) e, palavra de ordem em qualquer consultoria, organizar, organizar, organizar (tem um post sobre isso aqui). O guarda-r0upa funcional é aquele que tem peças suficientes para você trabalhar, sair e relaxar – ou malhar, que está arrumado de modo que te ajude a ver tudo o que tem e a fazer combinações novas. Esse é o ponto de partida para você se vestir melhor. Se o seu não está assim, ou seja se você acha que não tem roupa suficiente, grandes chances de estar errada. Não compre nada antes de seguir esse roteirinho. E, mesmo que depois disso você queira incluir umas peças novas, serão compras mais certeiras. Vem comigo!

1) Sabe aquelas roupas que você comprou faz tempo e ainda estão com a etiqueta? Hora de olhar de verdade para cada uma delas e entender por que ainda não foram usadas. Combinam mesmo com seu jeito? A cor te valoriza? O modelo te faz bem? Se sim, vamos brincar de boneca e misturá-las com o que já está no guarda-roupa. Acredita que uma cliente que era doida por um blazer preto achou um desses no armário outro dia, paradão, porque achava que, apesar de ser um blazer e apesar de ser preto, era sério demais. Foi aí que misturamos o pobrezinho esquecido num canto com um vestidão de malha, depois com um jeans curtinho e uma camisa estampada, depois com uma saia bacana. Ganhei o dia. E ela ganhou cinco looks novos em folha sem gastar um cent.

2) E esse negócio de roupa para trabalhar, roupa para festa, roupa para final de semana? Vamos acabar com isso? Uma saiona de festa pode perder uns centímetros no comprimento e virar uma saia midi lindona para usar com oxford, sandalinha, sapatilha. Foi assim que resgatamos um vestido esvoaçante que foi comprado em Madri para ser usado em um noivado e nunca mais viu a luz do sol. Combinado com uma bota de couro pesada e um cinto grandão, ele deixou a cliente super gata para encontrar o boy. Do mesmo jeito, o blazer do terninho que só conhece o caminho do escritório vai ficar lindo combinado com uma saia curtinha e uma camiseta, que tal? Acrescenta uns braceletes bacanas e cai na balada. Olha aqui o mesmo blazer (ou bem parecido) indo trabalhar na sexta-feira, saindo para a baladinha e rumo a um encontro de trabalho.

3) Se você não está acostumada a experimentar, é legal introduzir esse hábito no dia a dia. Olhe seu guarda-roupa como se fosse a vitrine de uma loja, cheia de possibilidades que você nunca tentou. Ouse combinar a parte de cima do terno com outra calça, de outro tecido, outro padrão, outro estilo. Põe um sapato pesado com um vestido levinho. Jogue uns colares grandões com aquela camiseta simplinha de malha, assim ela ganha outra cara. Encontre novos usos para uma peça, tipo uma jaqueta de corrida de nylon que vira casaquinho pra sair esporte fino no final de semana. Enfim, misture o que aparentemente não combina. Invente, tente, faça um look diferente.

E esse top, que foi usado como colete para ficar mais formal?

Ou o vestido curtinho que ficou mais sério com uma calça por baixo:

4) Troque os acessórios. Cinto e bolsa ajudam muito a mudar a cara de um look. Se forem pesadões, dão uma cara informal, quebram a seriedade. Se forem coloridos, trazem vida nova àquelas cores que você sempre combina, tipo bege e preto, preto e branco, marinho e amarelo etc.

E aqui, um macaquinho de balada que ganha acessórios para ir trabalhar chiquérrimo.

5) Saia de arco-íris! Amo misturar três cores num mesmo look. Ainda que uma parte seja estampada. Dá uma capa completamente nova às roupas que você cansou de usar. Amo vermelho, pink e laranja no mesmo look. Adoro roxo e verde. Laranja e marinho nem se fala. Para saber como combinar, entra no meu Pinterest de trabalho, o @fabianacorreacon. Tem uma pastinha que dá um monte de dicas e Cores e Estampas.

Se tiver mais dúvidas, sugestões, angústias e quiser aprender a fazer mais looks com menos peças, me escreve! consultoria@fabianacorrea.com.br.

Beijo e até!

PS Todas as imagens são do site Net-a-Porter.com