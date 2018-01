Chegou o outono e com ele aqueles dias deliciosos que começam com 12ºC, chegam aos 29ºC bem na hora em que a gente tem que andar a pé na rua e terminam lá pelos 18ºC. Beleza, a gente toma Redoxon pra não resfriar, mas como é que faz com a roupa? Então, sabe que apenas A-MO essa amplitude térmica porque ela permite dar mais graça ao que a gente veste. Porque sempre dá pra colocar uma echarpe, um lencinho no pescoço, um colete, uma jaqueta ou até um sobretudo leve – o que era inviável 15 dias atrás. Aliás, um vestidinho, um sandália e um trench levinho por cima é coisa mais linda. Esse é um dos top looks do outono pra mim. Quer ver como se vestir com graça e criatividade nesses dias meio incertos? Vem comigo.

Friozinho com cara de sorvete

Looks de friozinho escuro é fácil, mas se você quer ser chique mesmo, investe em tudo clarinho. Sair protegida de off white, bege e cores semelhantes não é pra todo mundo. Mas, se você fizer isso, vai se sobressair na multidão grafite e marinho que toma as ruas nos dias mais frios.

Camadas e camadas

Bom, a gente já não tá com aquele medo de morrer esturricada, então dá muito bem para investir nas camadas e mais camadas. Kimonos, coletes, lenços e echarpes, venham todos!

Pernocas de fora

Quer coisa mais sexy sem ser vulgar que pernas de fora e o resto coberto? Para que elas – suas pernas – brilhem absolutas, misture vestidos leves e minis com peças mais pesadas, como uma jaqueta perfecto ou um kaftã. Perfeito para essa temperatura do outono.

