Eu amo arrumar mala. E mesmo assim tem gente que me paga para fazer isso….rs. Pra mim, é parte da viagem. Enquanto você dobra as roupas todas certinhas e embala tudo em saquinhos de feltro, tipo Louise, ou joga a gaveta inteira dentro de mala (e depois tem que sentar em cima pra fechar), tipo Thelma, você pensa no que está prestes a viver. Cada roupa, um dia, uma festa, um passeio pela praia, um museu, um novo amor etc etc etc. Minha proposta para as clientes e para mim mesma é um desafio: viajar só com a mala de mão. Ver todo mundo esperando a bagagem na esteira enquanto você passa direto é um prazer (malvado, eu sei) inexplicável. Tente. Mas saiba que, se precisar de um alicatinho de unhas, terá que comprar lá. Por mim, tá valendo.

Às vésperas desse feriadãoo, do carnaval e dos outros três finais de semana prolongados que teremos só nesse primeiro semestre, fica fácil fazer tudo caber na mala de mão. Três ou quatro dias não exigem mais que isso. Reuni umas dicas pra você fazê-la rapidinho, seja em um feriadão, carnaval ou só um final de semana de verão à beira-mar.

– Ponha na mala só o que você gosta muito. Não vá levar o que você não curte para testar e ver se agora desencanta. Se não usou até agora, não vai ser nessa viagem que vai mudar de ideia.

– Mantenha a proporção de uma parte de baixo para duas ou três de cima. Se for para um lugar em que se suja mais roupa, como uma fazenda, ou se vai fazer trekking, leve uma parte de baixo para duas de cima.

– Cheque a previsão do tempo e escolha as suas roupas de acordo com ela, sempre considerando que o clima pode mudar, então mesmo que vá para uma praia do nordeste, incluir um casaquinho pro fim de tarde pra cortar o vento não custa nada.

– Escolha cores coordenáveis entre si, umas 3, no máximo. Exemplo: cinza, creme e vinho. Se for levar estampas, escolha as que mais coordenam com o restante das peças.

– Inclua uma roupa mais arrumadinha para sair, vai que pinta uma festa bacana. Pode ser um vestidinho bacana e desencanado, mas esteja preparada, se acontecer.

– Se o lugar tem variação de temperatura grande entre dia e noite, leve também peças que possam ser sobrepostas com charme para formar um look noturno mais quentinho.

– Sapatos podem deixar sua mala pesada. Escolha algo confortável e que possa ser usado com quase todo o resto. Sapatilhas macias ou tênis são ótimos para quem vai andar bastante. Um par de tênis com estilo, mais urbano, que possa ser usado à noite também, economiza espaço. Coloque cada par em saquinhos de tecido e ponha dentro deles os saquinhos de bijus, relógio etc

– Acessórios vão ajudar a variar o visual. Colar, echarpe (sempre!), chapéu, bijus. Duas bolsas bastam: uma carteira para a noite e outra, pode ser a mochilinha, para levar o dia todo sem cansar demais. A sacola de praia pode entrar no lugar da mochila. Para guardar, ponha uma dentro da outra.

– Coloque um pijama por cima de tudo. Assim você não precisa ficar procurando se chegar cansada, à noite.

– Use muitos saquinhos para organizar seus bijus, acessórios, cosméticos, lingerie, relógio etc. Aquela cena de alguém mergulhado na mala procurando algo na sua frente na fila de embarque, sabe? Já vi muitas e jurei que nunca aconteceria comigo. 🙂 Se tudo estiver separado em saquinhos, fica mais bonito e muito mais fácil de achar.

Boa viagem!

Mais dicas de estilo no meu insta @fabianacorreasaranha. Ou clica aqui e mande suas dúvidas.