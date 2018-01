Um closet bacana não se faz só de peças clássicas, básicas, eternas. Aliás, se fosse só assim todo mundo teria a mesma cara. E que chatice seria viver. Por isso é que, de vez em quando, pequenas (e grandes) loucuras são totalmente necessárias para fugir da mesmice e da certeza. Mesmo que algumas pessoas achem meio estranho o que você está vestindo, se você se sentir legal, já valeu e já saiu do óbvio. Na última semana de moda de Londres, a designer Sophia Webster apresentou sandálias de salto com enormes borboletas no calcanhar. Foram, provavelmente, as mais fotografadas da estação. Lindas, criativas, super coloridas, são o tipo de peça que mudam completamente um look. E que de vez em quando a gente pode pensar em levar para casa. Claro que o nível de ousadia fica ao gosto da cliente, mas um pouquinho de loucura nunca fez mal ao estilo de ninguém.

Outro dia li uma entrevista de uma moça que trabalha com moda – e que tem um estilo que eu gosto muito – em que ela contava que, durante uma viagem, todas as suas irmãs optaram por comprar a bolsinha Chanel clássica. Ela, por sua vez, havia escolhido um modelo cheio de camélias, bem diferente. Depois de algum tempo, todas as outras já haviam enjoado de suas bolsas, de tanto ver se repetir por aí. Mas ela ainda guardava – e usava – muito a sua bolsa diferentona. Esse tipo de investimento geralmente não se paga tão rapidamente quanto os outros: ou seja, você não vai usar uma sandália de borboletas todos os dias, assim como usaria uma rasteirinha, uma camisa branca ou uma sapatilha. Mas quando você usar vai ser um arraso. E, se você cuidar bem da peça, vai ter essa possibilidade de arrasar por muito tempo. Outro dia saí para comprar um jeans mas, no caminho, encontrei uma bolsa toda de lantejoulas que era um sonho. A última da loja. E decidi que o jeans podia esperar. Levei pra casa a bolsa, coisa mais linda do mundo, que vou guardar para todo o sempre e que já me valeu muitos looks radiantes.

É disso que eu falo quando me refiro a loucurinhas. Se elas custarem pouco, ótimo. Valem ainda mais o investimento. Mas as vezes é bacana comprar algo que vai mudar muito e dar personalidade ao seu visual. Um guarda-roupa com estilo nem sempre tem que ser sensato.

