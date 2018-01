Não acho que estilo se copia, aliás, é pessoal e instransferível. Mas, ao longo da vida, a gente se inspira em experiências, referências e em outras pessoas para criar o nosso. Por isso que, a partir de agora, vou apresentar a cada mês uma dessas mulheres inspiradoras. Gente com personalidade para criar sua imagem e que mostra que todo mundo pode ser assim, único. E pra começar eu escolhi essa moça linda aí embaixo, a Giovanna Meneghel, criadora do site Éditeur, uma espécie de consultoria de estilo on line que busca peças em sites de e-commerce que tenham tudo a ver com o perfil das assinantes, dá dicas de styling, ensina a fazer uma mala, a combinar de um jeito diferente. Eu a conheci, ou melhor, vi fotos da Giovanna faz um tempinho em uma revista e achei o máximo o jeito que ela misturou peças chiques e esportivas no mesmo look. E também porque, não importava a produção, ela mantinha um ar clássico, indicação máxima de que estilo não depende só de roupa. Claro que as tais peças chiques e esportivas eram incríveis: Giovanna faz parte do time de amigas da Dior no Brasil, então dá pra imaginar que o closet dela tem peças lindas da marca, escolhidas com seu olhar apurado. Mas não é só isso que faz seus looks serem muito bacanas. Olhando seu armário, percebi que Giovanna é das minhas: prefere ter poucas e boas peças, espera as liquidações para passar o cartão (“eu fico olhando no site das marcas para ver se a peça que eu gostei já está on sale”, diz), compra de um jeito inteligente, investindo em roupas que de modinha não têm nada. E mistura tradição com pontos de criatividade que fazem toda a diferença. Além disso, ela assume um cabelão volumoso (que muita gente iria preferir transformar com chapinha) e que a diferencia desse mar de loiras e lisas. E usa as unhas pontiagudas pintadas de preto, fazendo um tipo tigresa-chique-rock’n’roll em contraste com sua beleza clássica.

“Eu sou básica no dia a dia, mas faço um look um pouco mais sério quando tenho uma reunião de trabalho, por exemplo”, diz, mostrando como combina uma calça de alfaiataria cropped com as botas Dior de vinil e saltos transparentes (acima) que fizeram sucesso no inverno passado. “Mas eu não troco minhas roupas a cada estação, não. Cuido muito bem de tudo para durar muito. Não sou de ficar comprando e espero os preços baixarem pra levar pra casa”, diz. Além de peças que marcaram alguma coleção internacional – e que ela sabe exatamente o ano e o mês pois acompanha tudo de perto desde que estudou moda em Londres e trabalhou em algumas top grifes inglesas, entre elas Alexander McQueen. “Eu olho tudo o que sai sobre moda, vejo todas as coleções, sigo a história das pessoas, dos estilistas. Acho que estilo se constrói com pesquisa, também”.

E essa pesquisa faz parte do seu dia a dia de trabalho no Éditeur, que deve passar por uma reformulação. “Tenho algumas ideias, daqui a pouco deve ter novidade”, diz ela, que está cursando o concorrido programa de empreendedorismo que a Universidade de Stanford ministra no Brasil para ter apoio na nova empreitada.



Aqui, 5 dicas de estilo que colhi durante o tour guiado pelo guarda-roupa – e pela casa super artsy – de Giovanna. E que podem render ideias pra construir o seu closet.

1. Boa parte do guarda-roupa dela é composto por peças de cores e cortes clássicos, mas com um twist de estilo. “Acabei de trazer uma calça marinho que qualquer executiva pode usar, mas tem uns pespontos e detalhes cor de laranja. É clássica, mas não é comum. O tipo de roupa super versátil que eu adoro e que dura pra sempre”.

2. Giovanna espera a hora certa de comprar. “Vou nas lojas, identifico o que eu gosto e depois espero entrar em liquidação. Aí sim eu compro. Não acho legal gastar fortunas, mas comprar o que gosto e de maneira inteligente.”

3. Ela segue a velha máxima do quem ama, cuida. “Mando lavar minhas roupas em um lugar que trata super bem delas. Quero que durem muito, não saio batendo todo dia o que tenho de melhor, trato as peças com carinho.”

4. Peças de impacto. “Tenho muitas peças mais básicas, mas algumas são bem marcantes, saem do comum. Essas continuam no meu closet mesmo depois de várias estações. Gosto de coisas diferentes, sim, mas atemporais.”

5, Giovanna gosta de conforto. Em dias de home office ou compromissos informais, jeans rasgado, suéter de cashemere do namorado e um tênis surrado, assinado por alguma grife francesa lhe dá um charme parisiense. Aquele básico desarrumado super chique. “Sou descomplicada”.

E aí, inspirou? Mais dicas de estilo no meu Instagram, @fabianacorrea_estilo

Dúvidas, sugestões e angústias, consultoria@fabianacorrea.com.br

Fotos: acervo e Rodrigo Zorzi (look com calça verde).