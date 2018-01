Ao longo dos meus dias de trabalho eu vejo gente falando muita coisa sobre coisas que (gordinha, baixinha, grandona etc) pode ou não pode. E, quando a gente faz a consultoria, vai descobrindo que os “podes” e os “não podes” não existem. Ao menos não da maneira como as pessoas pensam, como se houvesse uma regra geral para todas as pessoas que medem 1,50m, não importando mais nada.

A verdade é que tem gente que mede 1,60m, mas parece mais (como é o caso de quem tem pernas e braços longilíneos). E tem gente que aparenta menos ou mais peso do que realmente tem, por conta das proporções. Então não existe uma regra geral pra ninguém. E muito menos pras gordinhas, que “podem” muito mais do que as revistas de moda costumam dizer por aí. Quer ver?

Encontrar roupa legal pra quem é tamanho 44 ou mais não é fácil. E não porque as marcas não tenham 44. Mas porque o 44 vendido em boa parte das lojas é, na verdade, 42. E manequim 42 não é exatamente plus size. Mas o bacana é que já tem algumas marcas especializadas em roupas pra quem tem seus pneuzinhos mais cheios (olha aí abaixo!). Como escolher? Anota essas diquinhas pra fazer seus próximos looks e ficar incrível.

As tais listras verticais que alongam não precisam ser, necessariamente, uma estampa. Você pode criar essas listras com um casaco com botões grandes no centro do corpo, por exemplo. Ou com uma saia com pespontos brancos, ou numa jaqueta com zíper no meio. Tudo isso alonga e afina. Olha só as linhas verticais disfarçadas abaixo. No look com calça, além das linhas da estampa, tem o casaco longo aberto, chamando a atenção pro centro do corpo e não para as laterais, outro truquezinho alongador (só cuidado com as bolsas na altura do quadril, para quem tem o quadril mais largo, pois ela ajudam a aumentar o volume visualmente). Linhas que se “abrem” para os ombros, como na jaqueta, ajudam a acinturar e afinar o tronco. Olha aqui, ó:

E um ar de marinheiro, outro mito, também pode ficar bem em gordinhas. Essas listras horizontais não estão alargando nada aí abaixo, tá vendo? E a saia mais escura afinou o quadril. Essa combinação vale muito bem para quem tem uma silhueta mais retangular, ou seja, ombros e quadril mais ou menos na mesma largura, ou quadril levemente mais largo. Além dos detalhes no meio do corpo, que ajudam a dar uma afinadinha da cintura pra baixo. Só trocaria a sandália gladiadora por uma sapatilha clara. Ficaria mais legal e alongaria ainda mais. No look com vestido, as listras levando para o meio do corpo afinam a cintura e reduzem as laterais.

Chamar a atenção para o rosto também alonga a silhueta. As pessoas olham para o rosto, correm o olhar verticalmente. E consultoria de estilo é pura ilusão de ótica aplicada ao closet. Colarzão, echarpe, detalhes próximos ao rosto. Tudo isso têm esse efeito. Veja aqui meu post sobre como “emagrecer” usando lenço.

Saia lápis e calça cintura alta pode? Super pode! Escolhe um tecido firme, que segure tudo no lugar, e se joga.

Quer mais dicas para entender o que te deixa mais bonita, as formas que valorizam seu corpo e descobrir jeitos novos de combinar o que você já tem no guarda-roupa? Escreva para consultoria@fabianacorrea.com.br e mande suas dúvidas. Ou entra no meu instagram @fabianacorrea_estilo. Lá tá cheio de diconas.

PS As imagens são do site da Flaminga, da Forever21 e do blog Curvy Girl Chic