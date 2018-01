Sim, pode acreditar. Tem uma amiga que também é consultora de estilo que diz “estilo você já tem”. Mas pra muita gente falta descobrir, entender, se apropriar. O estilo é a soma daquilo que a gente traz desde que nasceu, nossos sonhos, nossas inspiracões, as coisas que a gente deseja para a vida (ser amada, ser sexy, ser poderosa, ser estrela de cinema) com a vida real (se eu ando muito não posso usar salto, se sou mãe de três preciso de roupas que não amassem etc). Ou seja, sonho + vida real = estilo de cada um. Acontece que nem sempre a gente consegue traduzir esses sonhos em roupas. Por isso o post de hoje é muito rápido, mas muito útil pra quem procura seu jeito de vestir, sua marca registrada. Outro dia uma amiga, pra quem eu fiz a consultoria, me disse que passou o exercício, um que eu dou para todas as clientes, para a sua filha. E essa filha amou, foi super útil. Então decidi compartilhar aqui um exercício de estilo para você encontrar o seu. Funciona assim: vai no Pinterest e faz uma pasta com imagens que retratem como você gostaria de ser. Escolha umas 9 ou 10 imagens com roupas de noite, dia, trabalho, fim de semana. Depois compare essa pasta com a sua vida real. Com o seu guarda-roupa atual. E veja o quanto está próximo ou distante da realidade. Pense nessa distância (ou proximidade). Tem clientes que vêm aqui e me mostram uma pasta “quero ser” quase igual à maneira como já se vestem. Outras me mostram imagens tão diferentes que não tem como chegar, pelo menos no tempo da consultoria, que dura dois meses, naquela mudança drástica (e aí vamos investigar o que está por trás daqueles desejos). Geralmente, essa comparação de objetivos com vida real rende muita reflexão, além de uma guinada de estilo. Ao ver em imagens, tudo de uma vez, o que a gente gostaria de ser – e comparar com quem somos, a gente reflete sobre quem é, para onde está indo, o que está comprando, onde está gastando o dinheiro, como está enchendo o guarda-roupa e como está se apresentando ao mundo ou a si mesma.

Se as duas imagens (a do espelho e a do Pinterest) estiverem próximas, que bom, fácil chegar lá. Em algum tempo você vai fazendo novas combinações, fazendo uma comprinha ou outra, usando as peças de outra maneira. Se estiver muito longe da sua realidade atual, então vale pensar se é de fato aquela mulher que você quer ser, se tem a ver contigo e, se for mesmo, correr atrás aos poucos. Não vai estourar o cartão, hein. Faz e depois conta pra mim o resultado! (dá pra fazer com foto de revista, foto da internet, não necessariamente Pinterest).

E se quiser saber mais sobre encontrar seu próprio estilo, tem mais post aqui, e sobre usar melhor as roupas que tem, leia esse aqui.

Me segue no Insta @fabianacorrea_estilo

E se estiver precisando de ajuda, entra lá no meu Pinterest Fabiana Corrêa Consultoria de Estilo.

Até!

