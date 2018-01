De acordo com a ABCOMM (associação brasileira de comércio eletrônico), aproximadamente 5% do faturamento de compras feitas via internet, de um total de R$ 59,91 bilhões esperados para 2017, corresponde à aquisição de móveis e objetos para decoração, sendo 70% equivalente à primeira opção. Possibilidade de comparar modelos, preços atrativos e a comodidade de receber em casa: comprar móveis e itens para decorar sem sair de casa é uma solução mágica para quem não tem tempo nem paciência para este tipo de função, mas nem sempre pode atender às expectativas do cliente. É sempre bom lembrar de algumas questões antes de sair clicando…

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças.

Não compre por impulso, já que imagens com ambientes prontos encantam, mas nem sempre formam a mesma composição na sua casa. Alguns fatores podem não corresponder ao que se espera, como cor e acabamento do produto, por exemplo. Fique de olho no prazo de entrega. Certa vez, um cliente esperou três meses para receber uma mesa (o prazo era 30 dias): verifique quais são os canais de comunicação para o pós-venda e negocie estorno do frete ou cupom promocional para uma próxima compra caso deseje arcar com a demora.

Quando se trata de móveis, o cuidado deve ser redobrado. Quando possível, o ideal é dar uma olhada na loja física anteriormente, principalmente para analisar qualidade do acabamento e conforto, pois estes quesitos vão além das indicações descritas no site. É bom lembrar também que, ao receber um móvel em casa, na maioria das vezes, o responsável pela montagem é o comprador – a não ser que haja um faz-tudo de plantão na família ou alguém que cobre um valor bem em conta para isso.

Confirme as informações técnicas para analisar dimensões (comparando-as com o espaço disponível no ambiente onde ficará) e ter uma referência do material. Recomendo ainda ler as resenhas de quem já recebeu a mercadoria em casa, pois estes comentários podem te livrar de um grande pesadelo. Procure se a loja tem reclamações nas redes sociais e no Reclame Aqui, e se elas foram solucionadas.

Os direitos do pós-venda não fogem às regras aplicadas no comércio eletrônico: caso se arrependa, o comprador possui sete dias para efetuar a devolução e até 90 dias para reclamar de defeitos no produto adquirido. É sempre bom também dar um “print screen” da tela que mostra todas as informações e condições da compra do produto, assim como as trocas de e-mails com o vendedor e os comprovantes de pagamento.

Se o preço valer a pena, a montagem estiver definida, o frete compensar e material da descrição agradar, neste caso, a compra online pode ser a opção com melhor custo-benefício e mais cômoda para decorar a sua casa.