Para mim, a melhor estação do ano chegou. A primavera nos brinda com lindos dias de sol, mas também com um pouco de chuva, necessária não só para amenizar o calor, como também para limpar o ar e dar vida às plantas, que têm o poder de transformar qualquer ambiente, tanto externo como interno.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Em 2017, a Pantone elegeu a cor Greenery, um tom fresco verde-amarelado, a tonalidade do ano, como uma forma de aproximação do ser humano junto à natureza. Apesar de o instituto já ter lançado sua paleta de cores para 2018, resquícios deste verde ainda restarão nos ambientes. Então, nada melhor que ele seja cheio de vida!

A primeira dica para colocar plantas em casa é analisar a rotina dos moradores para determinar a rega e a incidência de luz natural onde a planta ficará, assim, as opções de espécies que se adaptam a estas condições diminuem. Em segundo lugar, vale dividir a escolha entre folhagens e flores. As primeiras pedem mais espaço e normalmente têm mais durabilidade. No segundo caso, são imprescindíveis para dar um toque final na decoração.

Folhagens e flores levam um tempo para se adaptar ao local onde ficarão (foto: arquivo pessoal)

Folhagens e flores levam um tempo para se adaptar ao local onde ficarão (foto: arquivo pessoal)

Tão importante quanto o tipo da planta a escolher é onde ela ficará. É necessário ter ideia do quanto ela vai crescer para comprar o vaso adequado e diminuir, dessa forma, a necessidade de trocar de recipiente com o tempo. As possibilidades são muitas: além de permanecer no chão, ela pode ficar pendente ou ainda na parede. No último caso, é sempre bom colocar um plástico entre a planta e a parede para não sujá-la com o tempo ou criar umidade.

Vale apostar em qualquer ambiente para decorar com plantas, desde, é claro, que ele seja favorável para seu crescimento: salas, cozinha, banheiro, corredores, parte de baixo das escadas, quartos e, claro, varandas. Lembre-se também que, ao regá-las, a água pode escorrer lentamente, ou seja, coloque um pano no piso se ele for de madeira ou de pedra com tendência a manchar.

As plantas precisam de um tempo para se adaptar ao ambiente e isso pode significar que ela seque uma semana depois de compradas, mas é bem provável que volte à vida se as regas continuarem periodicamente. Colocar adubo ou fertilizante específico ajuda neste processo; há duas receitas naturais que fazem diferença no metabolismo vegetal: usar casca de ovo triturada diretamente na terra e uma mistura de borra de café com água para limpar as folhagens.