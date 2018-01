Nas últimas décadas, os projetos de novas casas e apartamentos têm mostrado mudanças significativas na forma de morar em todo o mundo. O padrão estabelecido há séculos formado por cozinha, área de serviço, quarto e banheiro, cada um em seu lugar e muito bem divididos, já não é seguido à risca atualmente e o que se tem visto hoje em dia são residências completamente integradas.

(Anelisa Lopes escreve sempre às terças. Acompanhe alguns de seus projetos e referências no Instagram: @a81_design)

Cozinha aberta é um dos principais pedidos de integração de ambientes por parte dos clientes (foto: arquivo pessoal)

Esta forma de habitar é um resultado influenciado não só pela busca funcional de espaço, mas também é uma herança dos galpões norteamericanos que passaram a ser usados como casas, lá na década de 1970, principalmente na região de Nova York.

Estruturalmente falando, não há problema em integrar ambientes, desde que as paredes que os separam, e que serão demolidas, não tenham vigas ou colunas de sustentação. As casas permitem maior flexibilidade, já que é possível criar outros tipos de apoios. Fora isso, é preciso recompor a estrutura hidráulica e elétrica do local.

Um exemplo que já não é mais tendência e acabou sendo consolidado por muitos proprietários é a abertura da cozinha para a sala de jantar ou estar. A cozinha, desde os primórdios, tende a reunir a família e amigos, então, por que não deixá-la mais ampla e com melhor circulação? É possível fazer isso por meio de uma abertura na parede, com uma bancada, ou pela demolição completa da divisória que a separa da sala.

Banheiro e quarto juntos: para quem não tem problema com privacidade (foto: arquivo pessoal)

Em alguns casos, a cozinha pode ganhar mais domínios: anexar a área de serviço (resumida a um tanque de apoio e uma máquina de lavar e secar), que pode ficar escondida com marcenaria planejada na própria cozinha ou ir para o banheiro de serviço, comumente encontrado em apartamentos mais antigos e muitas vezes sem funcionalidade.

Quem nunca visitou um apartamento em que a varanda foi anexada à sala de estar? Tirar a porta de vidro, envidraçar a área do guarda-corpo e uniformizar o piso são soluções para que a sala de estar fique mais ampla e iluminada. Outra integração que tem ganhado força e já se mostra comum em quartos de hotéis, é a incorporação do banheiro ao quarto. Para quem não tem grandes questões com privacidade, é um prato cheio para inovar. Vale lembrar apenas que, neste caso, é preciso fazer uma adequação do piso para não ter problemas em molhar toda a suíte. O local pode ficar completamente acerto, reservando apenas uma divisória para o sanitário, ou ser isolado por painéis de vidro.